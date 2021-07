Confcooperative promuove latte e formaggi, ma cresce il rischio italian sounding

4' di lettura

“Think Milk, Taste Europe, Be Smart!”: è questo il titolo della nuova campagna di comunicazione realizzata da Confcooperative, promossa dal sistema cooperativo della filiera lattiero-casearia e cofinanziata dalla Commissione Europea presentata a Roma al Palazzo della Cooperazione.

Obiettivo della campagna è la valorizzazione del settore lattiero-caseario, della sua cultura produttiva e degli alti standard in tema di qualità, sicurezza e benessere animale che contraddistinguono il comparto. In programma attività della durata triennale che si svolgeranno in Italia e Germania. Pensata prevalentemente per un pubblico giovane, suona come un invito a informarsi e a riflettere (think) per poter compiere scelte di consumo intelligenti (smart), dando la preferenza a prodotti europei come il latte bovino, e derivati, che viene presentato come un elemento distintivo, che ben si addice alle nuove generazioni.

I numeri di una filiera d’eccellenza

«Quella lattiero-casearia è una produzione di assoluta eccellenza che tutto il mondo ci invidia – commenta Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative – e siamo orgogliosi come sistema cooperativo di aver sostenuto e promosso questa importante iniziativa di comunicazione. La cooperazione riveste un ruolo di assoluto protagonismo nella filiera lattiero-casearia nazionale»

In Italia infatti operano 600 cooperative che trasformano il 62% della materia prima nazionale e generano un fatturato che supera i 7 miliardi di euro, pari al 43% di tutto il valore economico del comparto e garantiscono occupazione a oltre 13mila addetti. Alle cooperative aderiscono circa 17mila stalle, da cui viene raccolto oltre il 62% della materia prima nazionale, ovvero circa 7,5 milioni di tonnellate di latte. Forte la leadership anche nelle principali Dop casearie, che è pari al 70% nel Parmigiano Reggiano, del 63% nel Grana Padano, del 65% nell’Asiago.

I rischi da etichetta a semaforo e taglio dei fondi

Ma nuove ombre come il taglio ai fondi comunitari di promozione, oltre al sistema di etichettatura a semaforo, minacciano l’accesso ai mercati Ue della produzione made in Italy di latte e formaggi.