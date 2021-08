Confedilizia: meglio non fare nulla anziché una riforma che alzi le tasse

2' di lettura

Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, l’atto di indirizzo 2021-23 del ministero dell’Economia ha riportato in primo piano l’aggiornamento dei database immobiliari.

Bisogna vedere in cosa si tradurrà l’invito del ministero, al momento non sembra avere nulla a che fare con la riforma del catasto. Piuttosto, siamo lieti che il Parlamento non abbia inserito il catasto nella riforma fiscale: il fatto che i parlamentari non abbiano scritto nulla nell’atto rivolto al Governo, dopo le ipotesi circolate, ha un significato politico.

Quindi è preferibile restare con il sistema attuale?

Non vorrei essere quello che dice «no» a tutto. Qualsiasi riforma se ben fatta è gradita, ma servono una legge delega e decreti delegati ben scritti, forse non compatibili con una riforma fiscale a spron battuto come questa. E ricordiamo che si può sempre peggiorare.

In che senso?