Conferenza stampa di Giorgia Meloni: ecco le domande del Sole 24 Ore alla premier

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La conferenza stampa di fine anno che si sarebbe dovuta tenere il 28 dicembre è stata rinviata a giovedì 4 gennaio per la recrudescenza della sindrome influenzale che già la settimana prima di Natale - fanno sapere da Palazzo Chigi - aveva imposto il rinvio dell’appuntamento con i giornalisti. Un incontro particolarmente atteso perché alle spalle c’è oltre un anno di governo e di scelte su cui ci piacerebbe interpellare la premier. Qui di seguito ecco alcune delle domande che vorremmo porre.

Patto di stabilità e taglio del cuneo fiscale

Lei ha definito il nuovo Patto di stabilità un «passo in avanti» rispetto alle regole precedenti. Al di là dei giudizi su un testo così complesso c’è però la certezza che non sarà più possibile, come fatto quest’anno, ricorrere all’extra deficit: come pensate allora di rinnovare il taglio del cuneo fiscale così come la riduzione dell’Irpef che saranno in scadenza alla fine del 2024 e pesano per oltre 14 miliardi?

Loading...

Mes e credibilità

Lei più volte anche in Parlamento ha rivendicato una logica di pacchetto, legando la ratifica della riforma del Mes al nuovo Patto di stabilità: la bocciatura da parte della maggioranza del Meccanismo va allora interpretata come una insoddisfazione per le nuove regole di governance fiscale dell’Unione? Non crede che questa decisione rischi di compromettere la credibilità dell’Italia sugli impegni assunti?

Superbonus e crescita

Teme più l'aumento della spesa per il superbonus o la revisione al ribasso delle stime di crescita?

Attuazione del Pnrr

L’Italia è stato il primo Paese a presentare già la richiesta di pagamento della quinta rata ma allo stesso tempo resta preoccupante il basso livello di spesa: in che modo pensate (e quando) di invertire questa tendenza?