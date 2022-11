Conferenza stampa nel Metaverso per presentare il X meeting dell’Aidc

Ascolta la versione audio dell'articolo

Venerdì 18 novembre alle ore 12, nel metaverso, la conferenza stampa dell’Aidc che presenterà il meta-meeting. Il X meeting Aidc (Associazione italiana dottori commercialisti) è previsto per il 23 novembre, dalle 15 alle 19, e per la prima volta si svolgerà nel metaverso. L’obiettivo è avviare una riflessione sul futuro che ci aspetta e sul ruolo che, in tale futuro, avranno i dottori commercialisti. Per collegarsi alla presentazione del 18 novembre è sufficiente seguire le istruzioni a questo link da qualunque apparecchiatura collegata ad internet (pc, smartphone, tablet, smart tv) e non sono necessarie apparecchiature specifiche.



Per assistenza nella procedura di collegamento al metaverso e per le prove preliminari si può contattare Stefano Capezzone al numero 347.75.26.331 o scrivere all’indirizzo stefano.capezzone@chirale.it

Come accedere al metaverso

Il concetto di metaverso è ancora in fase di definizione e allo stato dell’arte esistono diverse piattaforme che offrono la possibilità di interagire secondo le caratteristiche che un tale ambiente dovrebbe avere: spazio tridimensionale visualizzato sullo schermo di un pc, di uno smartphone o attraverso visori a realtà virtuale. Attraverso un avatar, si potrà interagire, parlando e ascoltando, altri utenti presenti nell’ambiente virtuale con i propri avatar. Per l’evento Aidc ha scelto di utilizzare la piattaforma Spatial.io.

Il meeting Aidc del 23 novembre

L’evento si articolerà in due momenti: una prima parte vedrà la partecipazione di relatori in grado di fornire una visione ampia della possibile evoluzione del nostro ambiente e delle nostre abitudini, sul modello dei Ted speech, ovvero dei contributi liberi, nella forma e nei contenuti, nei quali ciascun relatore potrà sviluppare le proprie idee. Interverranno, in qualità di ospiti e relatori, sia economisti sia intellettuali che letterati e scienziati.

Nella seconda parte del meeting, si parlerà delle implicazioni di carattere giuridico e tributario poste dal mondo che si affaccia all'orizzonte.

Ricondurre ai principi generali il frutto della dematerializzazione e della delocalizzazione sarà la sfida degli esperti Aidc ma anche degli artisti del diritto, che nel corso dell’incontro si confronteranno sui temi connessi alle nuove tecnologie ed a quelle che verranno.

Come iscriversi al meta-meeting

Le istruzioni per iscriversi e partecipare sono alla pagina web : www.metameetingaidc.it. Una volta effettuata la registrazione si riceverà una mail con due link, uno per assistere alla diretta streaming, che sarà comunque visibile a tutti coloro che hanno effettuato la registrazione, a prescindere dalla modalità indicata in fase di compilazione del modulo. L’altro per la partecipazione con avatar. Chi vorra partecipare sperimentando l’esperienza del metaverso, dovrà registrare un proprio account sulla piattaforma che Aidc ha utilizzato per creare l’Auditorium Virtuale.