Confermata la riduzione degli interessi sui vecchi Bpf Resta invece aperta la questione relativa al tasso applicabile ai buoni fruttiferi postali delle serie successive al Dm del 1986 di Valentino Tamburro

È lecito l’abbassamento dei tassi di interesse garantiti dai buoni postali fruttiferi sottoscritti prima del 1°luglio 1986, permesso dall’articolo 173 del cosiddetto Codice postale. Lo ha ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n. 26 depositata il 20 febbraio 2020, in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 173 del Dpr 29 marzo 1973, n. 156 , in base al quale, in passato, era possibile, con decreto dell'allora ministro del Tesoro, assunto di concerto con l'allora ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, introdurre modifiche peggiorative dei tassi di interesse, con effetto su una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso.

Effetti pratici relativi

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte non fondata. Gli effetti pratici della sentenza, che non rappresenta una novità rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 3963 del 2019, sono limitati ai buoni postali sottoscritti dai risparmiatori prima del 1° luglio 1986 e appartenenti, da ultimo, alle serie O, P e P/O. Per quelli sottoscritti dopo tale data, e appartenenti alla serie Q/P, è ancora pendente in molti tribunali italiani un'altra questione, di cui si dirà più avanti.

Il decreto ministeriale

Il decreto con cui è stata disposta la riduzione degli interessi relativi ai buoni postali in circolazione e di futura emissione è il Dm 13 giugno 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986. Il decreto in questione ha previsto, per i possessori dei buoni postali fruttiferi emessi prima dell'entrata in vigore dello stesso, una modifica peggiorativa dei tassi di interesse riportati originariamente nelle tabelle presenti sul retro dei Bpf. Per i buoni postali sottoscritti nel 1983, ad esempio, l'interesse riportato nella tabella presente a tergo del buono postale prevedeva un tasso di interesse crescente nel corso dei trenta anni di vita del titolo, da un minimo del 9% annuo, sino ad un massimo del 16 per cento. Nel caso di specie si trattava di un interesse composto dal primo al ventesimo anno, e di un interesse semplice dalla scadenza del ventesimo anno fino al trentesimo anno.

Per i risparmiatori importi ridimensionati

Con il Dm 13 giugno 1986 è stato previsto che sul montante dei buoni postali già in circolazione sarebbero stati applicati, dopo l'entrata in vigore del Dm stesso, tassi di interesse più bassi rispetto a quelli riportati nelle originarie tabelle presenti a tergo dei Bpf. I nuovi tassi andavano da un minimo dell'8% a un massimo del 12 per cento. Ciò ha comportato che, a distanza di trent'anni dalla sottoscrizione dei buoni postali in questione, appartenenti, da ultimo, alle serie O e P, l'importo rimborsato ai risparmiatori fosse più basso rispetto a quello riportato nella tabella a tergo del buono postale.

L'ammontare degli interessi non riscossi

Da un punto di vista pratico, in assenza del Dm 13 giugno 1986, un buono postale appartenente alla serie O del valore originario di 1 milione di lire, emesso nel mese di dicembre 1983, avrebbe determinato un rimborso, al termine del periodo di trent'anni, pari a circa 18mila euro. Con l'entrata in vigore del Dm 13 giugno 1986, che in base alla possibilità offerta dal citato articolo 173 del codice postale ha esplicato i suoi effetti anche sui buoni postali già emessi, appartenenti, da ultimo, alla serie O, P e P/O, il rimborso ottenuto dal risparmiatore ammonta a circa 8mila euro, con una perdita di circa 10mila euro ed un risparmio per le casse dello Stato di pari ammontare.



La decisione della Consulta

L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nasce da un giudizio di opposizione proposto da Poste italiane spa nei confronti di un decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento delle somme residue che si assumevano da essa dovute a due risparmiatori. Questi ultimi nel 1983 avevano sottoscritto tre buoni fruttiferi postali dell'importo di 1 milione di lire ciascuno e, nel 2003, avevano riscosso tali titoli, ottenendo una somma inferiore, rispetto a quella attesa in base ai tassi di interesse previsti al momento della sottoscrizione dei buoni stessi. Nell'ambito di tale procedimento è stata sottoposta alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 173 del Codice postale.