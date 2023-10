Confermati i fondi per il 2024

La nuova bozza della manovra conferma anche per l’anno prossimo i ristori per le imprese di costruzioni nel fronteggiare il caro materiali. Il Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche viene rifinanziato con 200 milioni in più per il 2024 passando da 500 a 700 milioni e altri 100 milioni per la prima parte del 2025, che però è una mera finestra di pagamento.

