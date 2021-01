Conferme e delusioni: la carica degli smartphone di lusso. Molti plus, ma non abbastanza Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi smartphone Samsung 5G, Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Compreso quello che ancora manca alla perfezione di Mario Cianflone

Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi smartphone Samsung 5G, Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. Compreso quello che ancora manca alla perfezione

4' di lettura

Ritorna il derby sugli smartphone di lusso con Samsung che rilancia la sfida a Apple e alla gamma dei nuovi iPhone. Il costruttore coreano ha infatti appena lanciato i nuovi dispositivi premium: i Galaxy serie S21, Quasi tutto come annunciato da mesi, con una bella conferma e due delusioni. Samsung ha lanciato la nuova serie flagship Galaxy S21, composta da tre modelli: S21, S21 + e S21 Ultra.Gli smartphone, tutti 5G, sono differenti per prestazioni fotografiche (tre o quattro fotocamere) e le dimensioni dello schermo (6.2, 6.7 e 6.8 pollici).

La bella notizia, anticipata dai rumours, è che il modello top di gamma, l'S21 Ultra 5G, ha il supporto per la S Pen, cioè la penna multifunzione tipica della serie Note e dei migliori tablet del marchio. Questo vuol dire che la serie Note è probabilmente destinata a morire perché inizia a perdere di senso e di non avere una precisa collocazione. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi. La penna è esterna, non è integrata nel corpo dello smartphone ed è optional: va comprata a parte, ma su un oggetto da 1.400 euro forse ci poteva stare di serie.

Loading...

La prima delusione è l'assenza della memoria espandibile. Già anni fa Samsung ha avuto questa malsana idea di eliminare lo slot per la Micro SD che per molti utenti è grande un valore aggiunto. Ma la casa coreana spesso segue le mode (e le peggiori idee di Apple) e così lo scorso anno ha eliminato il jack della cuffia (compreso il Dac di conversione audio digitale/analogico), poi ha fatto fuori (di nuovo) su Note 20 base l'utilissima memoria Micro Sd espandibile. E non si dica che c'è il cloud, perché quando ti cade in acqua lo smartphone o sei lontano da una rete sono dolori. Con una Sd le foto sono abbastanza al sicuro e sono conservate alla massima risoluzione perché quelli che si caricano su Google Foto hanno una qualità più bassa: caricarle a risoluzione piena costa in tutti i sensi. E non ha senso comprare uno smartphone dall'eccellente comparto fotografico se poi le foto vengono mortificate sul cloud. Tra l'altro le indiscrezioni davano per eliminata la Sd su S21 e S21+, ma presente su S21 Ultra (in modo analogo a Note 20 e note 20 Ultra). Con comparti fotografici da “mille mila” megapixel si scattano foto da “giga e giga” e la schedina Sd serve, senza se e senza ma.

Ma non è finita: gli S21 sono privi di alimentatori. Una mossa a vantaggio dell'ambiente (e ci sta), ma che non crea alcun beneficio per i consumatori. Certo in casa di caricabatterie ne abbiamo a bizzeffe, ma se uno si compra uno smartphone di alto prezzo magari vuole anche un bel caricabatterie nuovo. E qui la soluzione è andare su Amazon e comprarne uno multiporta.

A livello di design i tre modelli non esibiscono alcuna rivoluzione stilistica rispetto agli S20, ma evidenziano una netta evoluzione: si nota una maggiore e ben riuscita integrazione con il telaio del gruppo fotografico, per forza di cose sporgente. S20 e Note 20 infatti hanno le fotocamere inserite in una sorta di corpo estraneo non proprio riuscito, mentre la serie 21 lima e smussa scalini e bordi.