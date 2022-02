Confesercenti, inizio anno all’insegna dell’incertezza a rischio 6,4 miliardi di consumi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un anno che inizia all’insegna dell’incertezza per Confesercenti. A rischio 6,4 miliardi di consumi mentre l’obbligo del green pass base spingerà quasi 2 milioni di clienti ancora privi del certificato verso le piattaforme dell’e-commerce. Questa la conseguenza del provvedimento entrato in vigore oggi ma due terzi degli italiani guarda con favore il controllo per potere entrare nei negozi perché renderà più sicuri gli acquisti. A dirlo un sondaggio Swg per Confesercenti su un campione di consumatori. Il restante 36% sembra essere refrattario verso l’obbligo. C’è un 10% che proprio non sa come pronunciarsi in merito mentre un 18% sceglie di percorrere la via dei tamponi per avere l’accesso nei negozi. La metà di coloro che proprio non vogliono munirsi di certificazione, circa il 48%, pari a quasi 1,9 milioni di clienti - passerà agli acquisti online, mentre il 36% li rimanderà ed il 5% chiederà a familiari e amici dotati di pass di farli al proprio posto.

Per quanto riguarda l’andamento del mercato il 2022 inizia all’insegna dell’incertezza. Pesano l’accelerazione dei contagi - iniziata a fine dicembre che ha fatto sentire il proprio impatto soprattutto a gennaio - l’inflazione, il caro energia, i tassi di interesse in rialzo, la questione Ucraina. Uno scenario che vede acuirsi la sofferenza dei settori più esposti alla pandemia: turismo, viaggi e attività di intrattenimento in primis. L’auspicio è, in questa fase ancora molto delicata, che la ripresa possa consolidarsi. Un risultato conseguibile, fanno sapere da Confesercenti, solo a condizione di prolungare i sostegni alle attività economiche maggiormente colpite dalla crisi sanitaria e che hanno subito un nuovo arretramento già a fine 2021. Restano a rischio 6,4 miliardi di consumi: per questo saranno determinanti, per cittadini ed imprese, le prossime mosse del Governo.