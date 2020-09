Confidi pronti a potenziare i prestiti alle Pmi

Dapprima , con il Decreto Rilancio è stato permesso ai Confidi Vigilati da Banca d’Italia di superare il vincolo della “residualità”, consentendo di erogare finanziamenti diretti alle imprese, sotto qualsiasi forma. I Confidi vigilati potevano concederli in una misura pari ad un massimo del 20% dell’attivo ponderato, oggi, grazie al Dl Rilancio, è possibile ampliare l’operatività fino al 49%.

Successivamente, con il Dl Semplificazioni è stato approvato un nuovo emendamento volto a semplificare le procedure di assegnazione della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali, così come previsto nell’articolo 1 del decreto-legge 76/2020. Di conseguenza i Confidi vigilati potranno accedere a risorse aggiuntive tramite programmi Tltro a 3 anni della BCE , piattaforme di funding oppure attivare, come avviene per le banche, il programma di Cassa Depositi e Prestiti denominato “Piattaforme Imprese”.

«Le statistiche più aggiornate – continua Caputo – rivelano che la crisi innescata dall'epidemia comporterà un calo dei consumi e del PIL nazionale, ancor più di quello meridionale. Ciò purtroppo nel medio periodo potrebbe portare ad un deterioramento dei crediti. I Confidi, grazie alla radicata conoscenza dei territori potranno essere di grande sostegno alle imprese e supportarle nel rapporto bancario, così come nella fase della gestione del credito deteriorato qualora risulti improbabile il recupero». Ora i Confidi puntano ad ampliare la propria operatività anche nell’ambito di sostegni alle imprese varati dalle Regioni. «La controllata regionale Sviluppo Campania avrebbe potuto coinvolgere di più il sistema dei Confidi, massimizzando il ruolo che a livello locale essi possono svolgere _ conclude Caputo che da diversi anni è anche alla guida di GA.FI., l'unico Confidi vigilato della Campania – In questo modo i flussi sarebbero stati indirizzati per lo più verso quelle aziende che oggi in Banca non entrano proprio».