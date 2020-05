Confindustria Ancma ed Eicma lanciano una campagna per la ripresa delle due ruote Il mondo delle due ruote si unisce in una compagna digitale per affrontare la ripresa della mobilità su due ruote di Giulia Paganoni

2' di lettura

L'industria delle due ruote si stringe attorno a un unico messaggio: #usaledueruote. È questo il nome della campagna di comunicazione istituzionale promossa da Confindustria Ancma (Associazione Nazionali Ciclo Motociclo Accessori) ed Eicma, il più importante evento espositivo internazionale del settore.



La filiera delle due ruote si unisce

Il settore delle due ruote è molto stagionale e proprio nel momento in cui avrebbe dovuto andare con “gas a martello”, il lockdown ha bloccato anche le vendite. Con un mercato che nel mese di aprile ha fatto registrare un calo del 97% rispetto allo scorso anno, è necessario un intervento deciso da parte dell'intera filiera. Arriva quindi un messaggio

forte da parte di tutti gli attori per affrontare la mobilità della Fase 2 attraverso la sensibilizzazione all'utilizzo responsabile delle due ruote.



Ripartenza ed Eicma: le due ruote al centro

“Le due ruote sono state un simbolo collettivo della ripartenza nel dopoguerra e, con le dovute proporzioni, potranno esserlo ancora una volta anche oggi” ha esordito Paolo Magri, presidente di Ancma.

Bici, scooter e moto sono veicoli per una mobilità individuale e che assicurano di mantenere un naturale distanziamento sociale. Utile soprattutto in questo momento in cui il servizio pubblico viene ridotto rispetto alla portata a cui siamo abituati.



Con i Governo ci sono continui scambi per poter far ripartire il mercato e si parla di un supporto industriale più che di bonus.



Durante la conferenza streaming, la domanda naturale è stata su Eicma: cosa ne sarà della manifestazione? Nonostante i già discussi forfait di Ktm e Bmw, è stato assicurato che i lavori per questa edizione stanno proseguendo e c'è anche un piano B che sfrutterebbe le capacità del digitale.