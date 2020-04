Confindustria, varata la squadra di presidenza. Bonomi: lavoriamo per un piano Italia 2030-2050 Dieci vicepresidenti elettivi e tre di diritto

Il Consiglio Generale di Confindustria, su proposta del presidente designato Carlo Bonomi, ha approvato oggi la squadra di presidenza per il quadriennio 2020-2024.

Dieci vicepresidenti elettivi

Della squadra fanno parte dieci vicepresidenti elettivi: Barbara Beltrame, con delega all'internazionalizzazione; Giovanni Brugnoli, con delega al Capitale umano; Francesco De Santis, con delega alla Ricerca e Sviluppo; Luigi Gubitosi, con delega al Digitale; Alberto Marenghi, con delega all'Organizzazione, allo Sviluppo e al Marketing Associativo; Maurizio Marchesini, con delega alle Filiere e alle Medie Imprese; Natale Mazzuca, con delega all'Economia del Mare e al Mezzogiorno; Emanuele Orsini, con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco; Maria Cristina Piovesana, con delega ad Ambiente e Sostenibilità; Maurizio Stirpe, con delega al Lavoro e alle Relazioni Industriali.

Tre vicepresidenti di diritto

A questi componenti si aggiungono i 3 vicepresidenti di diritto: Carlo Robiglio, presidente della Piccola Industria; Alessio Rossi, presidente dei Giovani Imprenditori; Vito Grassi, presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali.

Bonomi: lavoriamo per un piano Italia 2030-2050

«Le scelte che ci attendono sono da togliere il respiro. Chiedono una dedizione integrale e il meglio delle risorse intellettuali e morali». Con queste parole Bonomi si è rivolto agli industriali riuniti a porte chiuse per il Consiglio Generale di via Confindustria. «Per questo - ha continuato - dobbiamo metterci rapidamente al lavoro perché entro l’estate sia pronto un grande piano Italia 2030-2050. Un grande libro bianco di medio periodo degli obiettivi dell’industria e della crescita dell’Italia».

