Confindustria, stime Pil più che dimezzate: +0,5% nel 2024

Visco, imprese possono investire anche con stretta Bce

Le imprese possono e devono investire anche con la stretta monetaria della Bce, magari ricorrendo al mercato dei capitali e non contando solo sulle banche. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco intervenendo alle previsioni del Csc di Confindustria. Visco ha ricordato come «abbiamo avuto condizioni finanziari largamente accomodanti per molti anni e non è che le imprese abbiamo risposto molto» mentre in un arco temporale più lungo, in anni di condizioni più difficili «hanno investito» più di altri paesi europei. Il governatore ha ribadito come «pariamo da una situazione molto difficile» per l’economia del paese ma «possiamo colmare i ritardi nell’occupazione femminile e dei giovani e nell’istruzione».

Il costo del lavoro cresce anche nel 2023 e 2024

L’industria italiana è penalizzata e perde produttività. Il Clup manifatturiero in Italia è cresciuto del +4,8% nel 2022, più che in altre economie europee (+3,7% nell’industria tedesca, +2,5% in media nell’area euro).

A fronte di una dinamica più contenuta del costo del lavoro per ora lavorata (+2,9% contro il +4,2% in Germania e il +3,9% medio nell’area), la competitività dell’industria italiana è stata penalizzata da un ampio calo della produttività (-1,8%). Tra gli altri grandi paesi dell’Eurozona, la produttività del lavoro è calata nel 2022 solo in Francia, mentre è cresciuta in media del +1,4% (+0,6% in Germania).

Nel biennio 2023-2024, il rafforzamento della dinamica salariale nel settore privato, che sta avvenendo con ritardo rispetto alla dinamica inflattiva, per effetto del meccanismo di aggiustamento delle retribuzioni contrattuali, spingerà al rialzo il Clup nel manifatturiero italiano, dato anche il forte calo della produttività del lavoro previsto per quest’anno (già acquisito nel 1° semestre, per l’ampio labor hoarding effettuato dalle imprese) e un solo marginale recupero il prossimo.