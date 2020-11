Confindustria, Bonomi: «Next Generation Eu occasione unica ma rischio di non sfruttarla è alto»

Patuanelli: sul piano per il Recovery siamo in fase avanzata

Il sistema produttivo italiano ha dunque tutte le carte in regola per ripartire dopo il rallentamento registrato per via del Covid-19, ma le imprese chiedono risposte certe dal governo. Così il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha voluto rassicurare sull’impegno dell’esecutivo, rispondendo anche all’allarme lanciato dal presidente di Confindustria Bonomi. «Stiamo studiando, e siamo in uno stato avanzato, come utilizzare, non spendendo ma investendo le risorse del Recovery che non sono infinite»,ha spiegato il titolare del dicastero di Via Veneto ricordando le misure finora messe in campo dal governo, a cominciare dal piano Transizione 4.0 che avrà effetti dal 16 novembre al 30 giugno 2023 «assicurando così alle imprese una capacità di programmazione per le imprese che vogliono investire più ampiamente del solito, visto che prima le misure erano rinnovare di anno in anno».

Il ministro: danno maggiore senza le misure del Governo

Patuanelli ha poi ribadito che senza gli interventi predisposti dall’esecutivo, le conseguenze della pandemia sarebbero state peggiori. «La realtà ci mostra che, nonostante la potenza della seconda ondata, i sistemi hanno retto meglio anche per le cose che abbiamo fatto in questi mesi. Ritengo che senza alcuni degli interventi fatti dal governo il danno sarebbe stato maggiore». Tra le misure, il ministro ha citato «il necessario intervento per la tenuta occupazionale», tra cui il blocco dei licenziamenti e gli altri strumenti a sostegno delle imprese e dei lavoratori come i ristori e il meccanismo di liquidità. «Se non avessimo garantito posti e liquidità, avremmo visto molte più imprese in difficoltà», ha aggiunto evidenziando altresì che «probabilmente qualche errore è stato fatto, ma non c’era un libretto di istruzioni su come affrontare una crisi pandemica mondiale».

Gros-Pietro: imprese devono guardare all’insieme dei problemi

Una crisi che, ha spiegato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, ha prodotto effetti irreversibili a fronte dei quali, però, l’industria italiana può far valere i suoi punti di forza, come la disponibilità a fare impresa non rinvenibile allo stesso livello negli altri Paesi europei. Certo, ha spiegato il banchiere, occorrerà un cambio di passo perché le imprese «devono guardare all’insieme dei problemi. Non è più sufficiente che siano dane finanziariamente ed economicamente e che producano profitto. Non è più sufficiente se non contribuiscono a migliorare quelle situazioni come la soddisfazione sociale, la sicurezza e il rispetto per l’ambiente». Questo cambiamento, ha osservato ancora Gros-Pietro, «è necessario perché abbiamo toccato il limite dell’espansione dell’economia di mercato che può essere superato solo se il mercato saprà farsi carico delle esigenze sociali e ambientali, senza le quali il sistema può essere messo in discussione».

Schivardi: paese sembra reagire meglio rispetto alle crisi precedenti

Ci sono, però, sicuramente delle buone notizie che la crisi pandemica consegna al sistema italiano e a snocciolarle ci ha pensato Fabiano Schivardi, professore di Economia all’università romana Luiss Guido Carli. «Rispetto alle crisi precedenti il paese sembra reagire meglio per tre ordini di motivi: 1) le imprese e le banche sono arrivate alla cris in condizioni economico-finanziarie migliori; 2) la politica economica è stata più espansiva sia a livello nazionale che internazionale; 3) l’Unione Europea ha dato un segnale per un forte sostegno alla ripresa quando la pandemia sarà finita continuando a sostenere le aspettative di imprese e famiglie».

Marchesini: l’Italia può partecipare al cambiamento del mercato

L’Italia, quindi, ha le condizioni per partecipare al cambiamento del mercato generato dalla crisi perché dispone di una struttura industriale agile e veloce «che si sa adattare», ha sottolineato anche il vicepresidente per le filiere e le medie imprese di Confindustria, Maurizio Marchesini, e già occupa delle nicchie «che possono diventare importanti e interessanti se saranno sviluppate a livello globale». Ma tutto ciò non è sufficiente, ha aggiunto l’imprenditore che ha poi indicato un mix di azioni da mettere in campo: 1) assicurare la crescita dimensionale delle imprese e una maggiore capitalizzazione; 2) garantire l’internazionalizzazione delle aziende con un’ottica diversa rispetto al passato, anche favorendo joint venture con società estere «che portino le aziende italiane a entrare nel cuore delle catene di valore globali»; 3) spingere su formazione adeguata; 4) rendere possibili investimenti massicci in ricerca e sviluppo, ma anche nella digitalizzazione.