Confindustria, Carlo Bonomi è il presidente designato con 123 voti su 183 La scelta del Consiglio generale con voto telematico per l’emergenza Covid-19. Il 20 maggio l’elezione definitiva nell’assemblea privata di viale dell’Astronomia

Carlo Bonomi è il presidente designato al vertice di Confindustria per il mandato 2020-2024 con 123 preferenze. È il risultato del voto telematico (per via dell’emergenza Covid-19) del consiglio generale cui hanno preso parte tutti i 183 aventi diritto. L’elezione definitiva per il successore di Vincenzo Boccia avverrà durante l’assemblea privata degli industriali del 20 maggio.

La competizione

Bonomi, presidente di Assolombarda, dato in vantaggio alla vigilia, ha prevalso sulla vicepresidente per l’Internazionalizzazione Licia Mattioli che ha ottenuto 60 voti. Da inizio marzo la competizione si era ridotta a una corsa a due dopo il passo indietro dell’industriale bresciano Giuseppe Pasini. In seguito la Commissione di designazione di Confindustria, i cosiddetti “saggi” (Andrea Tomat, Andrea Bolla e Maria Carmela Colaiacovo), nella loro relazione avevano certificato il vantaggio di Bonomi, forte di «un consenso superiore alla maggioranza assoluta» sia nei voti in consiglio generale per la designazione che dei voti in assemblea per la successiva elezione.

Mattioli aveva comunque deciso di proseguire la competizione confidando in una possibilità di recupero di consensi che però alla fine non c’è stata. A lei sono andati 60 voti.

La riunione del consiglio generale si è svolta a distanza e alla presenza, nella sede di viale dell’Astronomia, del presidente uscente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due candidati. La nomina dovrà avere il gradimento dell’assemblea dei delegati convocata il 20 maggio che eleggerà il 31esimo presidente di Confindustria.



La biografia

Bonomi da giugno 2017 è presidente di Assolombarda, l’associazione delle imprese che operano nella città metropolitana di Milano e nelle province di Lodi, Monza e Brianza. È nato a Crema il 2 agosto del 1966. È imprenditore nel settore bio-medicale, presidente della Synopo e delle aziende manifatturiere controllate, Sidam e BTC Medical Europe. Arriva al vertice di Confindustria dopo aver ricoperto diversi ruoli in ambito associativo: nella stessa Assolombarda è stato vice presidente con la delega al credito, fisco, finanza, organizzazione. In precedenza era stato vice presidente del Gruppo Giovani sia di Assolombarda che di Confindustria Lombardia. È alla guida del Gruppo tecnico per il fisco nella squadra di Vincenzo Boccia. Da luglio 2019 è anche presidente della Fondazione Assolombarda