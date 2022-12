Confindustria Cisambiente scommette su ambiente, sport e legalità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si è tenuto presso il Centro Congressi Auditorium della Tecnica a Roma nella storica sede di Confindustria, l'evento “L'Ambiente conCORRE per la legalità”, organizzato e promosso da Confindustria Cisambiente in collaborazione con CSAIn (Centri sportivi aziendali e industriali), conseguente allo svolgimento della XXI edizione della Roma Urbs Mundi, che ha visto al suo interno il Primo Trofeo “Roma ConCORRE per la Legalità”, promosso dal Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza in collaborazione con l'associazione GSBRun – Gruppo Sportivo Bancari Romani, e Camera di Commercio di Roma, con lo scopo di diffondere, attraverso lo sport, un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica.

Nel corso del concerto sono stati premiati i vincitori assoluti e di ciascuna categoria nonché consegnato a “Special Olympics Italia Onlus” – movimento globale a carattere internazionale impegnato a promuovere lo svolgimento di competizioni sportive nel mondo delle disabilità – le somme raccolte nell'ambito dell'iniziativa solidale avviata a loro favore.

«Crediamo fortemente che si debba correre in senso fisico ed in senso metaforico per la legalità e concorrere al mantenimento dello Stato attraverso il pagamento corretto delle tasse. Confindustria Cisambiente non solo ci crede ma vuole sempre più fare parte di un Sistema giusto per il cittadino, per le Istituzioni e per la Società. L'ambiente è sempre a fianco delle iniziative positive e lo fa da 6 anni, dalla sua nascita». Questo il pensiero del Direttore Generale di Confindustria Cisambiente Lucia Leonessi, che ha aggiunto: «Ambiente&Sport è sicuramente un binomio vincente e Confindustria Cisambiente, insieme a CSAIn, sta portando avanti un percorso importante in tal senso organizzando e partecipando ad iniziative lodevoli come questa con la speranza, anzi la certezza che possano avere sempre più la massima diffusione e la massima visibilità affinché il rispetto delle regole diventi una buona abitudine quotidiana».

Dello stesso avviso il Presidente di CSAIn Luigi Fortuna: «Confindustria Cisambiente e CSAIn ‘Centri Sportivi Aziendali e Industriali' sono uniti nella proposta di sport, attività motoria e tempo libero nel nome della Cultura e rispetto dell'Ambiente. La reciprocità delle idee comuni ci ha fatti incontrare, programmare ed iniziare a realizzare studi di opportunità mirate.C'è tanto da fare e la strada intrapresa, nel servizio da offrire alle aziende ed alla comunità sociale con proposte di sport e di sano impiego del tempo libero è obiettivamente quella giusta. ‘Legalità, Inclusione, Cultura, Sport e Ambiente' rappresentano note di una magica sinfonia che CSAIn ha sempre saputo interpretare. La prima edizione del premio ‘Lo Sport per la Vita-La Vita per l'Ambiente' ed il primo trofeo ‘Roma conCORRE per la Legalità', sono i primi passi di un lungo cammino sul sentiero che CSAIn e Cisambiente intendono percorrere insieme».

Il Generale della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi, facendosi interprete dello spirito di partecipazione degli atleti coinvolti, ha sottolineato che «è fondamentale lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica attraverso lo sport che può e deve essere un veicolo straordinario per sensibilizzare tutti i cittadini».