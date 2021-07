Confindustria, in dicembre a Milano imprese a confronto: riparte Connext

Pianeta Sostenibile valorizza sviluppo tecnologico e sistemi efficienti nella produzione e nell’utilizzo di energia verde, così come modelli di economia circolare delle aziende e di business continuity adottati dalle comunità.

Nel driver Persone, Scienze della Vita Progresso la filiera delle Life Sciences assume una centralità strategica per salvaguardare la salute dei cittadini e per rilanciare l’economia. «Puntiamo quest’anno ad un evento in presenza, ma con un’ampia componente virtuale. Tra le novità un’area Expo digitale con gli stand espositivi riprodotti in 3D. In questo modo sarà possibile visitare tutti gli stand in tempo reale e realizzare gli incontri B2B anche da remoto, moltiplicando le opportunità di incontro. Inoltre, in questa edizione daremo centralità alle Startup, con iniziative dedicate e una Call nazionale sui 4 driver, che consentirà loro di connettersi con il mondo manifatturiero e di premiare progetti innovativi e sostenibili».

A confermare l'interesse sono le adesioni che stanno arrivando: «tutti i “Big Player” stanno confermando la partecipazione. Abbiamo quasi esaurito lo spazio fisico disponibile al MiCo e assegnato diversi pacchetti “full digital”, che prevedono presenza solo digitale. La Community coinvolta, rispetto alla scorsa edizione, sarà ancora più ampia e vedrà in campo Pmi e grandi aziende, imprese famigliari e multinazionali, reti di impresa, Università, centri di ricerca, cluster tecnologici, Digital Innovation Hub e Competence Center, enti di formazione, gli attori del credito e della finanza, la Pa, associazioni e Camere di Commercio».

Quanto alle presenze internazionali «abbiamo coinvolto in particolare i Paesi del Mediterraneo e dell’Europa ma, con il supporto delle rappresentanze internazionali di Confindustria, di BusinessMed e ICE Agenzia, ci aspettiamo aziende da tutto il mondo».Si punterà anche su filiere e reti di impresa: «sono temi centrali nella nuova edizione di Connext perchè partenariati e reti tra imprese sono essenziali nelle nuove modalità di competizione sui mercati. La pandemia ci ha insegnato che è necessario accorciare le filiere produttive e gestire in maniera autosufficiente le produzioni strategiche nazionali nello scenario di riferimento europeo».

Connext è aperto anche ai non associati: «Per loro abbiamo definito modalità di partecipazione dedicate. Nella scorsa edizione molte realtà esterne al Sistema hanno scelto di associarsi dopo aver preso parte all’iniziativa. Siamo convinti che la nostra capacità di fare Network sia il miglior biglietto da visita per chi ancora non conosce il nostro mondo, non a caso il networking è uno degli asset del nuovo piano di rafforzamento al marketing di Confindustria, appena presentato, sul quale punteremo dall’autunno per rafforzare la base associativa».