Confindustria Genova: «Parta subito la Gronda»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È «inaccettabile» che non si sblocchi l’avvio dei cantieri per realizzare la Gronda di Ponente, ossia la nuova autostrada per cui è previsto un tracciato che si stacca dalla A12 sullo svincolo di Genova Est, bypassa il capoluogo ligure attraversando l’entroterra e si ricollega alla A10, poco prima di Arenzano (intercettando, nel suo percorso, anche la A7 per Milano e A26). Ad alzare la voce è Confindustria Genova, che ha incontrato i parlamentari liguri proprio per propugnare la necessità di avviare l’opera.

In effetti, ricorda Andrea Carioti, vicepresidente dell’associazione con delega a territorio, rigenerazione urbana e infrastrutture,l'iter approvativo dell’opera si è formalmente completato nell’agosto 2018 con l’invio da parte di Autostrade per l’Italia (che finanzia interamente l’infrastruttura, con 4,75 miliardi di euro) del progetto esecutivo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che deve dare il via libera per l’apertura dei cantieri. Ma da allora è fermo lì per la contrarietà del M5s. fa il punto sull'iter.

Loading...

Silenzio intollerabile

«In un momento come questo - afferma Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova - con gli investimenti che verranno effettuati e i discorsi in atto sullo sviluppo, il fatto di lasciare congelato» l’opera e che «non si parli più della Gronda di Ponente, un progetto praticamente pronto per essere avviato, è intollerabile. Anche rispetto alla situazione di isolamento di questa regione che ormai diamo per scontata».

Secondo Risso, «o si riesce a far partire questo cantiere prima che finisca il mandato del Governo in carica o si rischia che anche quest’opera vada ad aggiungersi a quelle con il punto interrogativo. L’obiettivo, dunque, è cantierarla prima della scadenza di questo Governo». Anche perché, prima che la nuova autostrada sia pronta, sono previsti 10 anni di lavori.

Meeting coi parlamentari

Proprio con l’obiettivo di riportare la Gronda all’attenzione nazionale, la prima iniziativa avviata da Confindustria Genova è stata l'incontro con i parlamentari liguri, per capire se si potrà avviare una mobilitazione che coinvolga partiti, associazioni economiche, parti sociali e tutto il territorio.