Confindustria, con i Competence center intesa per l’innovazione 4.0

«In questa drammatica crisi dell'economia italiana – dichiara il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia – occorre rivolgere lo sguardo al futuro e alle sfide che attendono le imprese nella fase di ripartenza. Gli investimenti in tecnologie digitali si stanno dimostrando strategici in questa fase di emergenza e saranno un volàno per la ripresa e il rilancio dell'economia italiana. L’Accordo sottoscritto, quindi, acquista una valenza particolare proprio nel momento in cui è determinante impegnarsi sui fattori di competitività delle imprese».

«Questo accordo con i Digital innovation hub di Confindustria potenzia questa rete di innovazione diffusa e crea le condizioni per migliorare il trasferimento tecnologico nel nostro Paese. Un ottimo segno di futuro in questo momento», afferma il sottosegretario allo Sviluppo economico Gian Paolo Manzella.

Artes 4.0 (Sant’Anna di Pisa); Bi-Rex (Università di Bologna); Cim 4.0 (Torino); Cyber 4.0 (Roma); Made (Milano); Meditech (Napoli); Smact (Triveneto), Start 4.0 (Liguria) sono gli 0tto competence center coinvolti .

Il network - prosegue la nota di Confindustria – rappresenta l'infrastruttura per la partecipazione al programma europeo Digital Europe e l'obiettivo dei Digital innovation Hub come dei Competence center diventa quindi, grazie a questo accordo quadro, quello di aggregare le eccellenze del territorio per candidare in Europa soggetti qualificati e credibili.

«Nel 2017 e 2018 – sottolinea Elio Catania, presidente del gruppo tecnico Crescita Digitale delle Imprese – gli investimenti in tecnologie, mossi da Impresa 4.0 sono stati di 10 miliardi. Sono state coinvolte 65mila imprse. È un bel numero, ma minimale rispetto alla totalità di Pmi del Paese». Per questo motivo va bene «il meccanismo che si è messo in moto. Ma ora occorre proseguire su questa strada. Ecco perché abbiamo visto con favore la prosecuzione di quanto previsto da Impresa 4.0».