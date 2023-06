Confindustria inaugura sede a Washington con una mostra su Leonardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più di Dante, più di Alessandro Manzoni, del quale sono stati appena ricordati i 150 anni dalla morte, più di qualsiasi pittore o scultore: se c’è una figura della storia italiana che riesce a unire e a non prestarsi a polemiche più o meno pretestuose è Leonardo da Vinci.

Ed è forse per questo che presentando l’imminente mostra di dodici fogli del Codice Atlantico negli Stati Uniti tutti gli ideatori del progetto erano visibilmente emozionati, a partire da Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. «Quando si è concretizzato il progetto della “ambasciata” della nostra associazione a Washington, abbiamo pensato che avere Leonardo come “testimonial” dell’Italia sarebbe stata la scelta migliore – ha spiegato Bonomi –. Intorno a questa idea, quasi un sogno all’inizio, abbiamo riunito imprenditori e manager di importanti aziende italiane e abbiamo trovato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano il partner ideale».

La sede di Confindustria a Washington si trova su Connecticut Avenue e segue – ha ricordato Bonomi – le aperture di quelle di Kiev e Singapore: «Stiamo investendo in queste sedi all’estero perché crediamo di poter avere un ruolo importante nella “diplomazia economica”, che si inserisce a pieno diritto nella diplomazia nel senso più ampio del termine e che stabilisce e favorisce i rapporti tra Paesi».

La mostra e il luogo simbolico che la ospiterà

La mostra monografica si intitola “ Imagining The Future. Leonardo da Vinci: In The Mind Of An Italian Genius ” e aprirà le porte al pubblico il 20 giugno alla Martin Luther King JR Memorial Library di Washington D.C., simbolo di aggregazione sociale che, con la sua vocazione pubblica, è diventato il centro nevralgico delle istituzioni statunitensi (foto in alto). Saranno esposti fino al 20 agosto 12 disegni autografi, selezionati tra i 1.119 fogli che compongono il Codice Atlantico. Le opere, custodite presso la Biblioteca Ambrosiana, testimoniano la vita intellettuale di Leonardo per oltre quarant'anni, dal 1478 al 1519. Le 12 tavole originali saranno per la prima volta accessibili al pubblico negli Stati Uniti per raccontare l'impresa italiana attraverso una raccolta di progetti avveniristici in cui ricorrono temi che vanno dalla ricerca, alla meccanica, dall'ingegneria e al volo.

I partner del progetto

Il progetto di Confindustria ha visto la luce con la curatela del direttore della Pinacoteca Ambrosiana monsignor Alberto Rocca, e insieme a Intesa Sanpaolo, ITA Airways, 24 ORE Cultura, Dolce&Gabbana, Dompé, Pirelli e Trenitalia, tutti concordi nei benefici, per l’immegine dell’Italia nel mondo, di avere come “ambasciatore” il simbolo del genio italiano, Leonardo da Vinci. «Padre anticipatore di innovazioni nei campi dell’arte, della conoscenza, della scienza e della ricerca Leonardo celebra la capacità di “saper fare” che contraddistingue le nostre imprese», ha sottolineato Bonomi.