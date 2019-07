Confindustria lancia il Gruppo tecnico sport e grandi eventi Dopo l’aggiudicazione dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026, e a 2 anni dai campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina nel 2021, Confindustria istituisce un tavolo permanente il cui coordinamento è stato affidato alla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Maria Lorraine Berton di Veronica Riefolo

Nasce il Gruppo tecnico sport e grandi eventi di Confindustria. A pochi giorni dall'assegnazione all'Italia dei Giochi olimpici invernali del 2026 a Milano-Cortina, che nel 2021 saranno preceduti dai campionati mondiali di sci alpino, Confindustria istituisce un tavolo permanente il cui coordinamento è stato affidato alla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Maria Lorraine Berton. «La composizione del tavolo - specifica la presidente - sarà definita nelle prossime settimane in accordo con la vice presidente Antonella Mansi e la direzione organizzativa. Sono convinta che dovremo trovare il giusto equilibrio tra competenze e rappresentanza territoriale. I Grandi eventi hanno successo se si dialoga con i territori e i diversi stakeholder».

Associazioni e imprese assieme per le infrastrutture

Attraverso il Gruppo tecnico, a cui parteciperanno i rappresentanti delle Associazioni e delle imprese maggiormente coinvolte, Confindustria è pronta ad assicurare la massima collaborazione per accompagnare e sostenere la preparazione dei grandi appuntamenti e contribuire al successo delle manifestazioni in programma. «Ogni ragionamento - continua Maria Lorraine Berton - dovrà tenere in considerazione l'urgenza di infrastrutture materiali e immateriali di questo Paese. Qui dovremo stimolare la politica - a tutti i livelli istituzionali - a fare di più, in fretta e meglio. In questo, le Olimpiadi e gli appuntamenti mondiali, come Cortina 2021, impongono la necessità di darsi un cronoprogramma».

La capacità progettuale del sistema imprenditoriale

Il sistema imprenditoriale, con la capacità progettuale, le sinergie e i contributi di idee che può garantire, è pronto a cogliere tutte le opportunità per accrescere la reputazione, l'attrattività e la credibilità dell'Italia, fattori di grande rilevanza per il successo del tessuto economico