Confindustria Lombardia, Buzzella: «Qualità e capitale umano per affrontare le sfide»

Il momento della regione

E se la presidenza Bonometti si è svolta in un momento certamente non facile, con l’Italia ad attraversare la peggiore crisi dal dopoguerra, Buzzella assume l’incarico in un momento decisamente favorevole per la manifattura lombarda. Con la produzione del secondo trimestre a lievitare del 3,7% in termini congiunturali mentre su base annua il balzo è del 32,5%. Rimbalzo in parte scontato, dopo lo stop quasi totale dell’analogo periodo 2020, e che pure va oltre le attese, posizionando il dato anche al di sopra della media 2019, dunque dell’era pre-Covid. L’indice registrato da Unioncamere si porta infatti a quota 114,6. Superando sia il livello medio 2019 sia il punto di massimo precedente del 2008 (113,0).

Se i vincoli all’output in termini di disponibilità di materie prime, componenti ed elettronica sono ancora ben presenti in ogni filiera, in particolare in quelle legate all’automotive, pare comunque evidente la decisa ripresa della domanda globale, determinante per una manifattura, quella lombarda, che realizza oltreconfine il 45% dei propri ricavi.

Domanda tonica sintetizzata dal dato più alto di sempre in termini di giornate di produzione assicurata, arrivate a ben 76. Merito della domanda interna ma anche dell’export, che, come accaduto per l’intero Paese, anche in Lombardia sta correndo oltre le attese: nel secondo trimestre le vendite hanno sfiorato i 38 miliardi, il massimo di sempre, quasi 3,5 in più rispetto all’analogo periodo 2019, nell’era pre-Covid.