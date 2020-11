Gualtieri: rinvio tasse per tutte le imprese con perdite. Confindustria: prorogare ed estendere il superbonus al 110% fino al 2022 Per il ministro dell’Economia la crescita economica nel 2021 «potrà risentire di un effetto trascinamento più negativo» dal quarto trimestre 2020. Il dg di viale dell’Astronomia: intervento espansivo ma vengono rinviati gli interventi su crescita e competitività

Per il ministro dell’Economia la crescita economica nel 2021 «potrà risentire di un effetto trascinamento più negativo» dal quarto trimestre 2020. Il dg di viale dell’Astronomia: intervento espansivo ma vengono rinviati gli interventi su crescita e competitività

Il governo si appresta a varare grazie allo scostamento da 8 miliardi nuove misure «a partire dal rinvio delle nuove scadenze tributarie per i settori più colpiti con un decreto ristori quater adottato subito dopo il voto del Parlamento» sullo scostamento con l'intenzione di «estendere la misura non solo ai settori delle misure restrittive ma a tutti i settori economici con perdite». Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sulla manovra alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Una manovra espansiva che cerca di far fronte alla crisi scatenata dall’emergenza sanitaria ma che «è debole negli interventi di più lungo periodo sulla crescita e la competitività del sistema industriale» secondo il giudizio di Confindustria, espresso in audizione dalla dg Francesca Mariotti. L’associazione degli industriali, inoltre, definisce «timidi» gli interventi sul fisco della legge di bilancio le cui maggiori criticità si concentrano sul capitolo lavoro. Confindustria, infine, chiede la proroga «almeno al 2022» del superbonus 110% estendendolo «agli edifici adibiti alle attività produttive».

Gualtieri: nel 2021 a sanità più fondi per 3,7 miliardi



«La manovra attua una significativa espansione di bilancio di circa 39 miliardi, 24,6 miliardi con le misure nell'ambito del maggior deficit e ulteriori 14,5 attraverso l'impiego delle risorse del Next generation Eu» ha detto il ministro Gualtieri, spiegando che con la legge di bilancio arrivano 2,5 miliardi per la sanità che si aggiungono «alle risorse assegnate con i precedenti interventi normativi che già davano 1,2 miliardi nel 2021». Non solo. La crescita economica nel 2021 «potrà risentire di un effetto trascinamento più negativo» dal quarto trimestre 2020, ma dipenderà anche da «tempistica e modalità» del successivo rimbalzo, dagli sviluppi positivi sul fronte dei vaccini e dall'«impulso fornito da ulteriori misure». In ogni caso «il Governo valuterà l'opportunità di modificare le previsioni economiche».

Manovra «espansiva ma debole sull’industria»



La dg di Confindustria Francesca Mariotti ha parlato di «manovra espansiva che cerca di tenere insieme l’obiettivo del contenimento degli impatti economico-sociali dell'emergenza con quello del rilancio degli investimenti per sostenere la ripresa post pandemica», ma ha avvertito:«Tuttavia, salvo alcune misure positive, gli interventi di più lungo periodo sulla crescita e la competitività del sistema industriale appaiono deboli e le principali scelte sono rinviate al Piano Nazionale di ripresa e resilienza».

In manovra, sottolinea la dg di Confindustria Mariotti «timidi appaiono gli interventi in materia fiscale». Per gli industriali in particolare sono «esigue le risorse destinate a quella che viene definita la riforma dell’Irpef: al netto delle somme stanziate per la riforma sull’assegno universale e degli assegni alla famiglia (5 miliardi di euro), ammontano a circa 3 miliardi di euro nel 2022 e 2 miliardi nel 2023. Per un'imposta che apporta alle casse erariali circa 200 miliardi l’anno, si tratta di un margine di manovra dell’1%». Così viale dell'Astronomia avverte: «Immaginare che con questa dotazione finanziaria si possa provocare uno shock della domanda interna nel Paese appare utopistico anche in considerazione dell'elevatissimo tasso di risparmio che stanno registrando le famiglie italiane; nessun paese europeo sta procedendo in questa direzione. Queste risorse potrebbero forse essere più efficacemente investite in misure di sostegno alla competitività delle imprese e alla crescita economica, a partire dall'azzeramento dell'Irap».

Su lavoro manca un disegno organico per uscire dall’emergenza

Ma è sul capitolo lavoro che Confindustria rileva «le maggiori criticità della manovra». La dg Mariotti lo sottolinea, notando che a giudizio degli industriali «continua a mancare un disegno organico per l’uscita dall’emergenza e il sostegno all'occupazione». Per via dell'Astronomia «bisogna calibrare bene gli interventi per scongiurare il rischio di misure che, nei fatti, finiscano per ritardare o addirittura scoraggiare la riorganizzazione d’impresa su cui già pesa la proroga del blocco e i licenziamenti fino al 31 marzo, che non ha uguali nei Paesi avanzati». La dg di Confindustria sottolinea che «proroga della cassa integrazione e il divieto di licenziamento sono ancora legati a una logica meramente emergenziale e difensiva».