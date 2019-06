Confindustria: no a salario minimo, più tutele con la contrattazione collettiva Per le imprese il perimetro delle garanzie offerte al lavoratore dei contratti nazionali è ben più esteso del mero trattamento economico minimo. di Giorgio Pogliotti

3' di lettura

Le parti sociali, imprese e sindacati, bocciano l’introduzione del salario minimo legale in Italia. «Il perimetro delle garanzie e delle tutele offerte al lavoratore dei contratti nazionali è ben più esteso del mero trattamento economico minimo», ha sottolineato Confindustria in audizione alla commissione lavoro della Camera. Il salario non può essere trattato come una «variabile indipendente» e non può, quindi, essere fissato a «valori arbitrari», in quanto «la sua determinazione ha conseguenze dirette sul mercato del lavoro, sulle scelte delle imprese e sulla competitività della nostra economia».

Con il minimo legale di 9 euro l’Italia al primo posto tra i paesi Ocse

Mentre al Senato resta in stanby la proposta Catalfo (M5S) di introdurre il salario minimo orario di 9 euro lordi al quale agganciare i contratti che presentano livelli retributivi inferiori - anche per le resistenze all’interno della maggioranza da parte della Lega-, alla Camera dove sono state presentate 4 risoluzioni è intervenuto in audizione il direttore Area Lavoro, Welfare e Capitale umano di Confindustria, Pierangelo Albini, richiamando i dati elaborati dall'Ocse: «Tenendo conto dei livelli del costo della vita e dei tassi di cambio, 9 euro corrispondono a 11,5 dollari in parità di potere d'acquisto. Fissare il salario minimo legale a quel valore posizionerebbe il nostro paese al primo posto tra i paesi Ocse», ha detto.

PER SAPERNE DI PIÙ - Il salario minimo a 9 euro costa 6,7 miliardi alle imprese

In questa difficile operazione di determinazione della giusta misura del salario minimo legale può essere utile confrontarsi con le esperienze degli altri Paesi: «I 9 euro corrispondono all'80% del salario orario mediano registrato nel nostro Paese - ha aggiunto Albini -. È una percentuale che, considerando che la media Ocse è pari al 51%, renderebbe il nostro Paese quello con il salario minimo più disallineato rispetto al salario mediano. Se prendessimo a riferimento il rapporto tra salario minimo e salario mediano della media Ocse, il valore nel nostro Paese dovrebbe attestarsi a circa 5,74 euro».



Stimato un aumento del costo del lavoro fino a 6,7 miliardi

Senza trascurare il fatto che l'incremento delle retribuzioni, effetto della fissazione del salario minimo a 9 euro, determinerebbe un maggiore costo del lavoro compreso tra 4,3 miliardi (secondo le stime dell’Istat) e 6,7 miliardi (secondo le stime fatte in audizione dall'Inapp) che non tengono conto dell’impatto sul resto della struttura salariale. «Anche le retribuzioni dei livelli contrattuali più alti - aggiunge Albini - dovrebbero essere adeguate per mantenere la proporzione tra le retribuzioni dei diversi livelli, così come indicata dalle scale parametrali presenti in tutti contratti collettivi».