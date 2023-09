Confindustria, Bonomi: regole chiare e semplici per sicurezza sul lavoro. Capo dello Stato resti garante della Costituzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Abbiamo deciso di non esprimere le nostre osservazioni sullo stato dell'economia, sul PNRR, o sulla Manovra di bilancio che si avvicina. Lo faremo in altre sedi. Oggi è la Giornata Internazionale della Democrazia: abbiamo, dunque, deciso di riflettere sull'importanza e sul valore di questo assetto distintivo del nostro vivere in comunità»

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, inaugurando i lavori dell'ultima assemblea annuale del suo mandato iniziato a maggio 2020, in piena tempesta Covid.

Oltre duemila gli invitati all'auditorium Parco della Musica a Roma, tra imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. A partire dal capo dello Stato, Sergio Mattarella (accolto da un lungo applauso), che all'assemblea mancava dall'ultima di Vincenzo Boccia e che prenderà la parola. Tra i volti noti anche quello di Marina Berlusconi, ora alla guida di Fininvest. In scaletta, contrariamente a quanto avvenuto in altre occasioni non vi sono interventi del governo, né della premier Giorgia Meloni, presente in platea, né del ministro delle Imprese Adolfo Urso, né tantomeno del collega dell'Economia Giancarlo Giorgetti, assente giustificato perché a Santiago de Compostela per l'Eurogruppo informale. Ci saranno invece praticamente tutti gli altri componenti dell'Esecutivo

Bonomi: industrie sono fabbriche di coesione sociale e democrazia

Il numero uno di via dell'Astronomia si è detto convinto che «le industrie siano fabbriche di coesione sociale, libertà, diritti e democrazia». L’impresa per Bonomi «è lo spazio democratico in cui i valori del bene comune e della responsabilità sociale devono manifestarsi nella loro concretezza, così come è accaduto nei mesi durissimi della pandemia». Per questo «avvertiamo come essenziale il dovere di garantire e difendere l’impegno per il “lavoro degno”». Convinzioni profonde che, «purtroppo, spesso nel dibattito pubblico non ci sono riconosciute. Perché nel giudizio generale non si distingue tra i settori in cui sfruttamento del lavoro e lavoro nero sono diffusamente praticati, rispetto a industria e manifattura in cui il senso di responsabilità sociale, la copertura contrattuale e il rapporto con i sindacati è tale da contenere in maniera massiccia tali gravi fenomeni di disgregazione sociale».

«Sta inoltre a noi - incalza Bonomi - la creazione di un lavoro libero, sicuro e dignitoso, lontano dalle mafie e dal ricatto della criminalità: è una pietra angolare del nostro impegno, alimenta la nostra passione civile».

Capo dello Stato resti garante della Costituzione

Sul capitolo riforme istituzionali, il numero uno degli industriali non si sbilancia, ma precisa: «Siamo tra coloro che credono che, in un ordinamento come il nostro, che correttamente ambisce a una maggiore stabilità di governo, il Capo dello Stato debba continuare ad essere il garante della Costituzione». E si rivolge così a Sergio Mattarella: «Siamo certi che Lei continuerà a far sentire la sua voce ferma e ispirata a tutela dei principi della nostra Democrazia, a sostegno delle scelte internazionali fatte liberamente dall’Italia, per l’osservanza e per l’attuazione dei diritti dei cittadini, a partire dai più fragili»