Gualtieri: «Forte potenziamento Transizione 4.0». Bonomi: «Industria locomotrice Italia, dateci velocità» Nel 2021, prevedono gli economisti di via dell'Astronomia, la domanda di lavoro tornerà a salire ma meno del Pil, non tanto da arrestare il calo di occupati. Paese a bivio cruciale risalita-declino.Incertezza con più contagi, trimestre debole

Il convegno: gli scenari di politica economica

«Il numero degli occupati registrerà un -1,8% nella media del 2020 (-410mila persone)»: una emorragia che non si arresterà nel 2021 quando, «con un recupero incompleto del Pil, la risalita della domanda di lavoro risulterà smorzata e il numero degli occupati si aggiusterà verso il basso: -1% (-230mila persone)». Lo stima il Centro studi di Confindustria nel Rapporto di previsione “Un cambio di paradigma per l’economia italiana: gli scenari di politica economica. Autunno 2020”, presentato questa mattina presso l'Auditorium della Tecnica dell’’associazione datoriale.

Bonomi: industria locomotrice Italia, dateci velocità

Alla presentazione sono intervenuti il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Gualtieri ha garantito «un forte potenziamento» di Transizione 4.0, il «nuovo programma» per incentivare gli investimenti privati.

«La produzione industriale fortunatamente rimbalza - ha detto il numero uno dell’associazione datoriale -. L’industria manifatturiera è il motore dell’economia che è l’Italia. Ma la locomotiva sta cominciando a vedere gli ordinativi in calo, con una produttività molto stagnante. Tutti i vagoni devono correre ma se non diamo velocità alla locomotrice… È importante che corra la locomotrice, diamo velocità alla locomotrice». E sull'andamento della crisi ha chiarito: «Non sarà a V». «Parliamoci, discutiamo», ha continuato Bonomi. Su plastic tax e sugar tax, in vigore dal primo gennaio 2021, «una moratoria al primo di luglio sarebbe necessaria. Questo ci chiedono gli imprenditori».Quanto poi al Recovery Fund, «Next Generation Eu ci deve servire per cambiare il Paese.Anche quando pensiamo a come impiegare le risorse che arriveranno dall’Europa, pensiamo ai numeri che vogliamo cambiare. Ricordiamoci che stiamo impegnando le prossime generazioni. Abbiamo tutti una responsabilità storica, non tanto per i nostri figli, ma addirittura siamo passati ai nostri nipoti».

Il «ricorso importante a strumenti come la Cig», mette in evidenza il rapporto di CsC, sta ammortizzando un impatto dell'emergenza Covid pari nel 2020 a 2,45 milioni di Ula, Unità lavorative per l’anno (-10,2%), il dato statistico che indica il numero di “unità'' equivalenti a posti di lavoro a tempo pieno. Nel 2021, prevedono gli economisti di via dell'Astronomia, la domanda di lavoro tornerà a salire ma meno del Pil (+4% le 'Ula'), non tanto da arrestare il calo di occupati.

I numeri del 2020

Il quadro dell’economia italiana delineato nel Rapporto di previsione è caratterizzato da non pochi elementi non positivi: per rimanere al 2020, si delinea un tracollo senza precedenti dei consumi delle famiglie italiane, una battuta d’arresto degli investimenti del 15,8%, un calo dell’export del 14,3 per cento, meno 10% per il Pil. La contrazione del prodotto interno lordo di quest'anno porta i livelli indietro a quelli di 23 anni fa, sottolinea l’indagine. Le conseguenze della pandemia sono state gravi soprattutto per l'industria, che ha risentito della cancellazione di ordini dal mercato interno ed estero, e per alcune attività terziarie (turismo, trasporti, attività ricettive e di ristorazione). La fine del lockdown, a inizio maggio, ha determinato un'importante risalita della domanda, che in molti settori si era sostanzialmente azzerata, e ha rilanciato l'attività nell'industria con incrementi rilevanti nel terzo trimestre, che tuttavia non hanno colmato la perdita dei primi due trimestri.