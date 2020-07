Confindustria: Panucci lascia Direzione generale, ad interim Mariotti

Marcella Panucci lascia la direzione generale di Confindustria. “Un ruolo ricoperto per otto anni, con impegno e dedizione, a favore del sistema di rappresentanza delle imprese”, sottolinea via dell'Astronomia: “Il presidente Carlo Bonomi, anche a nome di tutta l'associazione, ringrazia Marcella Panucci per l'ottimo lavoro che ha saputo assicurare nel corso di tutti i suoi 25 anni di carriera in Confindustria e le formula i migliori auguri per i futuri incarichi professionali che andrà a ricoprire”.

Il ruolo di direttore generale - spiega Confindustria - sarà ricoperto ad interim da Francesca Mariotti, già direttore dell'area politiche fiscali, “a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro”.

Panucci, a quanto si apprende, dovrebbe essere nominata segretario generale del Ministero dello Sviluppo economico: l'incarico le dovrebbe essere conferito nelle prossime ore o nel giro di pochi giorni. Lascia dunque il ruolo di direttore generale di Confindustria: figura incisiva nel sistema di rappresentanza degli industriali è stata, dopo un percorso di crescita interno, direttore generale durante i quattro anni della presidenza di Giorgio Squinzi ed i quattro anni della presidenza di Vincenzo Boccia.

In Confindustria inizia nel 1995 e prosegue fino al 2011, con un intervallo per l''esperienza presso la direzione generale “Concorrenza” della Commissione europea a Bruxelles. Da novembre 2011 a luglio 2012 è stata capo della segreteria tecnica e consigliere economico del ministro della Giustizia Paola Severino. Negli scorsi anni, più di una volta, nel 2014 poi anche nel 2016, secondo i nomi che circolarono nelle girandole di indiscrezioni Marcella Panucci sarebbe stata tra i possibili candidati anche per il ruolo di ministro dello Sviluppo economico ma avrebbe preferito non rinunciare a portare avanti l'esperienza in via dell'Astronomia dove è stata un forte punto di riferimento negli ultimi otto anni.