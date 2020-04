Confindustria: il Pil peggiora tra -8 e -10%, sul fisco risposta rilevante ma tempi lunghi Il Centro studi di Viale dell’Astronomia: le risorse necessarie per evitare che la recessione si trasformi in depressione non sono a oggi quantificabili di Nicoletta Picchio

Dopo Def verso maximanovra da circa 150 miliardi

È rilevante la risposta fiscale del governo e gli sforzi che sta facendo per mitigare gli effetti economici di questa emergenza. Ma «la dimensione delle risorse necessarie per evitare che la recessione si trasformi in depressione non sono ad oggi quantificabili» e «i tempi e la modalità per la effettiva messa in pratica delle misure adottate ed in cantiere sono ancora distanti dalla necessità delle imprese».



Contemporaneamente la stima del Pil peggiora: la decisione del governo di rimandare le aperture unita al trend più negativo internazionale fa sì che ad oggi a caduta del Pil per il 2020 si collocherebbe tra il -8 e il -10 per cento, a fronte del -6 previsto un mese fa.



L’audizione sul Def

È l’analisi che Stefano Manzocchi, direttore del Centro studi di Confindustria, ha presentato nell’audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato in medito al Documento di economia e finanza 2020. In uno scenario macroeconomico peggiorato rispetto alle scorse settimane: nel seminario del 31 marzo il Centro studi aveva ipotizzato una caduta del pil italiano del 6%, considerando alcune scadenze di riapertura. Di fronte ad almeno due settimane in più di blocco delle attività produttive e al peggioramento delle esogene internazionali, si può prevedere, ha detto Manzocchi, un calo del pil tra -8 e -10.

Previsioni in peggioramento

«Ragionevolmente il quadro di finanza pubblica prospettato nel Def è peggiore», ha continuato il direttore del Csc, riferendosi alle previsioni del Centro studi di un mese fa: il rapporto debito-pil è indicato a 155% contro il 150 stimato a marzo dal Centro studi, a causa delle nuova previsioni sul calo del pil e delle nuove misure fiscali. Intervento «necessario» per Confindustria l’annullamento degli aumenti Iva: «L’eliminazione della clausola di salvaguardia fa chiarezza sulla dinamica effettiva dei saldi di bilancio». Sarebbe auspicabile in questa fase un rinvio dell'entrata in vigore della plastic e sugar tax.



La gravità della situazione impone a tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati, adottare procedure per ottenere due fondamentali obiettivi: ridurre al minimo lo scarto temporale tra l’adozione delle norme e la loro operatività, velocizzare al massimo l’accesso ai benefici, prevedendo il più possibile un sistema di controlli ex post.