Confindustria: scenario molto incerto per l’Italia. Inflazione troppo alta, quadro complicato per l’industria

«Scenario molto incerto per l’Italia, risultante di fattori che agiscono in direzioni opposte». Lo rileva il Centro studi di Confindustria per il quale: «La dinamica del Pil italiano è l’incerta sintesi di fattori che spingono in direzioni opposte. Al ribasso: i rincari di energia e alimentari, i tassi di interesse più alti e lo spread sovrano più ampio, il commercio internazionale debole. Al rialzo: la fine delle restrizioni anti- Covid e la stagione calda che spingono il turismo, la crescita delle costruzioni, la resilienza dell’industria, il risparmio accumulato che protegge i consumi»

Quadro complicato per l’industria

Nell’analisi degli economisti di via dell’Astronomia, come emerge dal rapporto mensile ’Congiuntura Flash’, incide anche «l’euro indebolito sul dollaro» che «aiuta l’export, ma alza i prezzi dei beni importati». L’energia appare «vicino al picco». Per l’industria c’è un «quadro complicato». Gli indicatori «continuano a fornire segnali discordanti. Il Pmi è in discesa (50,9 a giugno, da 51,9), ormai vicino alla stagnazione; l’indagine Banca d’Italia segnala un peggioramento della domanda e maggiore incertezza nel secondo trimestre; la fiducia delle imprese manifatturiere registra un piccolo recupero a giugno, dopo un lungo calo».

«La produzione industriale, in calo a maggio come atteso, è in aumento nella media del secondo trimestre (-0,7% nel primo), con una dinamica nella prima metà del 2022 che, pur rallentando, è ben superiore a quella tedesca e francese. Le imprese industriali, dunque, mostrano resilienza. Prosegue, invece, il trend di espansione delle costruzioni, che sostiene anche il flusso di investimenti; di recente, però, è apparso qualche segnale di decelerazione».

Rimbalzo nei servizi

C’è un «rimbalzo nei servizi». La spesa dei turisti stranieri in Italia «ha ridotto in aprile il gap dal pre-Covid a -21% (era -25% a marzo). L’indicatore dei consumi ICC a maggio ha registrato un aumento del +3,4% annuo, trainato dai servizi (+18,3%) che beneficiano dei maggiori acquisti per il tempo libero grazie al calo delle restrizioni, ma frenato dai beni (-1,4%). Ciò sembra riflettere il fatto che, dato il reddito disponibile, i prezzi più alti impongono scelte tra acquisti di beni e servizi. Il Pmi del settore continua ad indicare espansione, ma a un ritmo in rapida flessione (51,6 a giugno, da 53,7). Il rimbalzo dei servizi nel secondo e terzo trimestre potrebbe essere agevolato dal risparmio delle famiglie, ma limitato dall’inflazione»

Inflazione troppo alta e troppo a lungo



Lo scenario dell’inflazione «sta peggiorando nell’eurozona». Se «fino a qualche mese fa la maggioranza dei previsori si aspettava che l’impennata dell’inflazione fosse temporanea e che, una volta cessate le tensioni sulle commodity, si sarebbe vista una rapida discesa». Oggi, nell’analisi degli economisti del Centro studi di Confindustria, che dedicano un approfondimento al tema, abbiamo di fronte un «inflazione più persistente», «troppo alta e troppo a lungo». Gli economisti di via dell’Astronomia sottolineano il ruolo «shock absorber delle imprese» che hanno scaricato più sui margini che non sui prezzi l’aumento dei costi di produzione, ma avvertono: «Non per sempre». «Il tentativo delle imprese italiane di evitare un’ulteriore forte erosione dei margini, che sarebbe insostenibile, si riverserà su vari prezzi al consumo, tenendo alta l’inflazione»-