Confindustria: segnali indebolimento, crescita più fragile

Sono «in aumento i segnali di indebolimento dell’economia italiana, soprattutto nell’industria»: il centro studi di Confindustria con l’analisi mensile “congiuntura flash” rileva una «crescita più fragile. Si continuano ad accumulare segnali di indebolimento, specie per l’industria e le costruzioni - spiegano a via dell’Astronomia - sebbene il +0,6% del pil italiano nel primo trimestre frutti una crescita già acquisita di +0,9% nel 2023». Pesano «il lento calo dell’inflazione e il credito più caro». I servizi «sono meno dinamici. Nei consumi delle famiglie ci sono meno beni, in particolare alimentari, e più servizi».

Inflazione: scende lenta ma tassi in aumento frenano consumi e investimenti

Il bollettino mette in evidenza che l'inflazione scende lentamente ma i tassi in aumento frenano consumi e investimenti. L'inflazione italiana ha ripreso la tendenza al ribasso a maggio (+7,6% annuo, da +8,2%), grazie al prezzo del gas in riduzione (30euro/mwh) che rallenta gradualmente i prezzi energetici al consumo (+11,5% annuo). I prezzi alimentari crescono altrettanto (+11,4%), ma freneranno nei prossimi mesi perché le materie prime, molto care, non mostrano ulteriori rialzi. La dinamica dei prezzi dei beni e servizi core comincia a stabilizzarsi (+4,8%, da +4,9%), dopo mesi di aumento. Tuttavia il tasso pagato per i prestiti dalle imprese italiane è salito ancora in aprile (4,52%). Le condizioni sempre più onerose stanno sempre più frenando il credito bancario, che è in forte riduzione (-1,9% annuo in aprile). La ragione è il continuo rialzo del tasso Bce, in chiave anti-inflazione, portato al 4,00% a giugno, anticipando un ulteriore rialzo a luglio. Il rendimento del Btp italiano, invece, si è ridotto di poco a giugno (3,98% in media) ed è in calo lo spread sui titoli tedeschi.

Calo dell’export a marzo e aprile

L'export italiano di beni è diminuito in marzo e aprile (-2,3% e -1,7%, in valore), sia nei mercati UE che extra-UE; male gli intermedi. Su base annua, la dinamica delle vendite di beni all'estero si è molto ridotta (+1,1% in aprile), penalizzando l'industria, mentre è robusta per i servizi (+17,3%), sostenuta dal turismo. Il commercio mondiale mostra un recupero a marzo, grazie al traino della Cina, non dell'Europa; in aprile migliora l'attività portuale di movimentazione container.



Forte flessione della produzione delle costruzioni

La produzione delle costruzioni, sottolinea ancora l’indagine, ha subito una forte flessione in aprile (-3,8%), dopo il +1,0% nel 1° trimestre. L'indicatore sui nuovi cantieri anticipa, comunque, un andamento stabile dell'attività del settore nel 2° trimestre e anche l'RTT segnala a maggio un rimbalzo del fatturato.

Bce: sale a 4,25% tasso pagato per prestiti da imprese

