Confindustria La Spezia lancia l’allarme: le aziende non trovano personale

Manca il personale

Il presidente di Confindustria La Spezia, Mario Gerini, da parte sua, ha sottolineato che il convegno è l’occasione per «lanciare nuovamente l’allarme; in alcuni comparti produttivi, infatti, il segnale di pericolo è tale che, non solo non si riesce ad assumere nuovo personale, ma addirittura non si riesce a compensare il turnover, vale a dire la sostituzione di quello in uscita per pensionamento».

Eppure, a livello locale, ha proseguito, «servono operai specializzati, ma anche tecnici e laureati, con particolare riferimento a percorsi di laurea tecnica. Il nostro territorio offre una proposta formativa completa che vede impegnati Enti di formazione, un Its professionalizzante e un polo universitario. C’è la necessità di un impegno collettivo finalizzato a creare le condizioni per migliorare ulteriormente le loro attività. E in questo contesto risulta di fondamentale importanza il ruolo da anni svolto dalla Regione Liguria (sul territorio spezzino l’ente, tramite la programmazione Fse 2014-2020, ha riversato un impegno finanziario di circa 29,8 milioni, ndr)».

Hub formativo con il Pnrr

«Oltre alla funzione di accompagnamento e supporto nell’acquisizione di competenze - ha chiosato, a sua volta, Giorgia Bucchioni, presidente del Cisita, agenzia di servizi per il lavoro - la formazione favorisce la possibilità di sviluppo, competitività e successo per imprese e territorio. Il sistema che fa capo a Confindustria La Spezia ha, già da tempo, intrapreso iniziative volte a creare e a consolidare un vero distretto formativo, sviluppato sulla base delle necessità espresse dal tessuto produttivo locale».

Ora però si guarda avanti. «Ritengo - ha proseguito la Bucchioni - che il Pnrr ci possa venire in aiuto per realizzare sui territori degli spazi tecnologici all’interno dei quali si possano realizzare servizi integrati di formazione e lavoro e possano trovare “casa” i differenti sistemi educativi e formativi, divenendo un soggetto riconosciuto e riconoscibile sia dalle imprese che dai giovani».

Scuola poco formativa

Renato Goretta, presidente della Piccola di Confindustria Liguria, ha messo in luce «la difficoltà, per le aziende, di trovare manodopera non solo a livello tecnico ma anche amministrativo. Un gap che si crea perché la scuola non forma adeguatamente le persone. Abbiamo dei diplomati, rivelano i test Invalsi, che in realtà sono analfabeti funzionali e non conoscono una parola d’inglese. Le aziende invece hanno bisogno di soggetti che siano in grado di lavorare; ma hanno bisogno anche di persone capaci avere senso critico: interlocutori preparati».