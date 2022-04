Confindustria: crollo Pil 2022 all’1,9%. Bonomi: numeri che spaventano, sul caro-energia misure insufficienti

Ascolta la versione audio dell'articolo

In uno scenario in cui «la durata della guerra è una variabile cruciale» e ipotizzando che da luglio finisca o si riducano incertezza e tensioni, il Centro studi di Confindustria stima una crescita del Pil 2022 tagliata a +1,9% «con un’ampia revisione al ribasso (-2,2 punti)» rispetto alle stime dello scorso ottobre «quando tutti i previsori erano concordi su un +4%». Considerando il +2,3% di crescita acquisita per «l’ottimo rimbalzo dell’anno scorso» l’Italia «entrerebbe così in una recessione tecnica seppur di dimensioni limitate”. Il ritorno a livelli pre-Covid «slitta dal secondo trimestre di quest’anno al primo del prossimo».

«Anche nello scenario meno complicato i numeri che sono usciti dal rapporto» di previsione del CsC «spaventano, spaventano in maniera molto forte», sottolinea il leader degli industriali, Carlo Bonomi nella conferenza stampa di presentazione del rapporto. «Danno concretezza - dice - ad un allarme crescente, e purtroppo inascoltato, che Confindustria ha iniziato a lanciare già prima della guerra, quando già si vedeva un rallentamento».

«La risposta rapida e strutturale che aspettiamo l’abbiamo illustrata da settimane al Governo. È un tetto al prezzo del gas» dice il presidente di Confindustria che sottolinea: sul fronte del caro-energia «le misure fin qui adottate dal Governo non sono sufficienti». In Italia dove il costo industriale di benzina e gasolio «non è il più alto» ma c’è «la più elevata quota di accise e Iva aggiunta al distributore», sottolinea il leader degli industriali, «decidere un taglio limitato a 30 giorni fa solo pensare che il Mef non intenda rinunciare a nulla di un prelievo così inaccetabilmente elevato».

«Nello scenario di previsione» sull’economia italiana pubblicato dal Centro Studi di Confindustria «nella prima metà del 2022, quando si dispiegheranno pienamente gli effetti negativi della guerra, l’economia italiana» entrerebbe «in una “recessione tecnica” con un calo di -0,2% e di -0,5% nei primi due trimestri». La previsione per il 2023 è per una crescita del Pil del +1,6% dopo una previsione di crescita del 2022 vista in calo al +1,9%.

«Questi scenari e questi numeri - avverte Bonomi - dovrebbero costituire un serissimo allarme generale per le istituzioni e la politica del nostro Paese». «Il tentativo in tutto il 2021, di fronte al nostro crescente richiamo agli enormi rischi della ascesa ripida dei prezzi energetici e delle commodities minerarie e agricole - prosegue il leader degli industriali - è stato quello di ripetere che gli aumenti di costo e le difficoltà di approvvigionamenti alla produzione erano fenomeni effimeri e temporali». E avverte: «Per molti versi vediamo intorno a noi oggi un’analoga tendenza: credere che magari tra qualche settimana il conflitto in Ucraina finisca e tutto torni come nel 2019 pre-Covid. Non è stato vero l’anno scorso, non è vero in questo 2022». È quindi, dice, «venuto il momento di abbandonare queste azzardate illusioni. E di adottare misure strutturali e adeguate».