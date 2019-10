Confindustria Veneto, Enrico Carraro eletto presidente

1' di lettura

Enrico Carraro è il nuovo presidente di Confindustria Veneto. Eletto ieri all’unanimità dai Consiglio di Presidenza di Confindustria Veneto, subentra a Matteo Zoppas. Il suo mandato si concluderà alla naturale scadenza di febbraio 2021. Essendo la durata inferiore ai due anni, il presidente Carraro potrà essere candidato a una nuova elezione per un successivo mandato pieno.

«Colgo con senso di responsabilità la decisione del Consiglio che mi ha indicato come nuovo presidente della Federazione regionale - ha dichiarato Carraro -. Ringrazio i presidenti delle cinque territoriali, i rappresentanti regionali della piccola industria e dei giovani imprenditori per la loro fiducia. Assumo questo ruolo con l’obiettivo di rappresentare al meglio il complesso e variegato mondo delle nostre imprese in un momento congiunturale come quello odierno. Un ringraziamento, infine, anche a Matteo Zoppas per il l’impegno profuso in questi anni di presidenza».

Nato il 17 aprile 1962, Enrico Carraro entra nell’azienda di famiglia a 22 anni. Inizia il suo percorso professionale in diverse realtà e aree aziendali, ricoprendo gradualmente ruoli di sempre maggiore responsabilità. Da aprile 2012 è Presidente del Gruppo Carraro.