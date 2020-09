Confindustria, Bonomi al Governo: «Serve un nuovo grande patto per Italia. Sul Recovery Fund non si può fallire». Conte: uniti per sfida ripartenza «Il coraggio del futuro», è lo slogan dell'assemblea, scelto da Bonomi, che ieri è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al direttore generale, Francesca Mariotti

L'Assemblea di Confindustria in diretta

«Il coraggio del futuro», è lo slogan dell'assemblea, scelto da Bonomi, che ieri è stato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al direttore generale, Francesca Mariotti

4' di lettura

«Serve un nuovo grande patto per l'Italia». Lo ha detto il leader degli industriali, Carlo Bonomi, parlando all'assemblea di Confindustria. Dopo «25 anni di stasi» bisogna puntare su una «nuova produttività». «È su questo concetto ampio di produttività - ha detto - che si devono concentrare le azioni e le politiche dei prossimi anni, con l'obiettivo di massimizzare il ruolo di motore dello sviluppo del sistema delle imprese e del lavoro, e dare nuova centralità alla manifatture». Con in platea anche il premier, Giuseppe Conte, Bonomi ha sottolineato: «Questo è il patto che chiediamo al Governo di scrivere», con Confindustria e con tutte le parti sociali; un patto che richiede «una visione alta e lungimirante». E il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, durante l'assemblea di Confindustria, ha accolto la proposta di Patto di Bonomi («Non possiamo far prevalere il senso della contrapposizione. La nostra strategia deve essere l'unità nazionale e se vogliamo tutti bene all'Italia è ora di lavorare insieme»). E ha sintetizzato così l'impegno del governo per le imprese, strappando un applauso dalla platea: «Abbiamo bisogno di un pease dove sia semplice fare impresa». Uno spirito di unità evocato anche nel suo intervento dal premier Giuseppe Conte, per il quale «con lo stesso spirito di unità con cui abbiamo affrontato la sfida della pandemia, dobbiamo ora contribuire tutti insieme a vincere la sfida della ripartenza».

Bonomi a Conte: sul Recovery Fund non si può fallire



Rivolgendosi al premier Giuseppe Conte, Bonomi ha chiarito: «Presidente, lei ha detto: 'se sbaglio sull'utilizzo del Recovery Fund, mandatemi a casa'. No, signor presidente. Se si fallisce, nei pochi mesi che ormai che ci separano dalla definizione delle misure da presentare in Europa, non va a casa solo lei. Andiamo a casa tutti. percepisci il danno per il Paese sarebbe immenso». E ha avvertito: «Non ce lo possiamo permettere. È tempo di una azione comune, oppure non sarà un'azione efficace». «Servono scelte per l'Italia del futuro. Scelte anche controvento. Serve il coraggio del futuro», ha chiosato il leader degli industriali.

«Operazione verità su conti pubblici, rinuncia al Mes “danno certo”»



«Aderire allo spirito Ue obbliga ad un'operazione verità sui conti pubblici». È un altro dei passaggi del discorso del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, all'Assemblea 2020 in tema di Recovery Fund. «Nell'entusiasmo per i 208 miliardi dall'Europa, e che si aggiungono al Sure e alle nuove linee di credito Bei, tende a svanire l'attenzione sul danno certo per il Paese se il Governo rinuncia al Mes sanitario privo di condizionalità» ha sottolineato Bonomi. Che ha aggiunto: «Non si scorge ancora una prospettiva solida di interventi che diano sostenibilità al maxi debito pubblico italiano, il giorno in cui la Bce dovesse terminare i suoi interventi straordinari sui mercati grazie ai quali oggi molti si illudono che il debito non sia più un problema. Come ci ha ricordato Mario Draghi, nella crisi la differenza non è tra più o meno debito, ma tra quello buono e non buono. L'unico debito buono è quello a fini produttivi».

«L'Italia non diventi il 'Sussidistan'»



«Aderire allo spirito Ue significa inoltre una visione diversa dai sussidi per sostenere i settori in difficoltà» ha avvertito il presidente di Confindustria. Nel lockdown il Governo ha assunto misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di rifinanziamento al fondo Pmi. Ma - ha aggiunto il leader degli industriali - i sussidi non sono per sempre, né vogliamo diventare un Sussidistan».

«Riformare ammortizzatori e smontare parte Rdc»



Per Bonomi serve anche «una profonda» riforma degli ammortizzatori sociali, tema sul quale «abbiamo inviato a metà luglio a governo e sindacati una proposta dettagliata, cui finora non abbiamo visto seguito» secondo il presidente di Confindustria. «Essa si ispira al varo di vere politiche attive del lavoro, smontando la parte di Reddito di cittadinanza non destinata al contrasto alla povertà ma destinata in teoria alle politiche del lavoro che però, di fatto, per constatazione ormai unanime non funziona».