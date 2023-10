Confindustria,De Fabritiis è il nuovo direttore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giorgia De Fabritiis è il nuovo direttore generale di Confindustria Valle d’Aosta. È stata nominata dal consiglio generale dell’associazione che nei giorni scorsi si è pronunciato all’unanimità. «La scelta di Giorgia rappresenta un forte segnale di continuità - ha dichiarato il presidente, Francesco Turcato -. Dentro Confindustria Valle d’Aosta ha saputo apportare significativi contributi nei vari ruoli che ha già ricoperto. Negli ultimi mesi poi, quale facente funzioni della direzione, ha offerto un sostegno continuo su ulteriori aspetti organizzativi per i nostri 300 associati». De Fabritiis, 45 anni, dopo la laurea in Giurisprudenza in Diritto dell’Unione Europea, ha lavorato in Italia e all’estero per alcuni gruppi assicurativi e bancari prima di approdare come consulente direzione politiche strutturali e affari europei alla Regione Valle d'Aosta nel 2009. Nel 2012 poi l'ingresso in Confindustria Valle d’Aosta. De Fabritiis ha sottolineato come «il territorio valdostano rappresenti una cerniera fondamentale di sviluppo e progresso per l'intero sistema economico del Nord Ovest e dell'Italia».