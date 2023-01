Confitarma, Sos burocrazia Tricolore sulle navi da difendere

«Ciò significa - afferma Mattioli - che l’armatore pagherà un po’ di più, rispetto alla bandiera italiana, qualora abbia a bordo personale italiano o Ue. Però potrà contare su una burocrazia molto più semplice e su costi, legati alla bandiera non italiana, che fanno da contraltare all'eventuale maggior costo del personale. Non solo: eviterà le “preclusioni” che subisce un certo naviglio di bandiera italiana nel momento in cui, ad esempio, aumentano i livelli di sicurezza». Il riferimento è a quanto avvenuto con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, quando la bandiera italiana, prima e più di altre europee, ha elevato il livello di sicurezza a tal punto che, alle navi tricolori, è stato inibito l’ingresso nelle acque di Russia e Ucraina.

A quel punto, chiarisce Mattioli, «qualche società armatoriale ha deciso di cambiare bandiera, anche per ottemperare, dal punto di vista commerciale, ai contratti di noleggio di lungo termine già firmati. E questo prima della legge che prevede l’estensione dei benefici del Registro italiano».

Modernizzare burocrazia e costi connessi

Facile immaginare come potrà acuirsi questa tendenza «nel momento in cui - chiosa Mattioli - l’armatore italiano potrà avere, con altre bandiere comunitarie, gli stessi benefici che oggi ha con la sola bandiera italiana. Se non modifichiamo e modernizziamo la nostra burocrazia e i costi connessi, corriamo il rischio che gli armatori perdano l’orgoglio di battere il tricolore. Anche i tempi sono un fattore economico di estrema importanza. Per iscrivere una nave su altri registri, basta un telefonino e un messaggio whatsapp.

Da noi si passa una trafila interminabile che in altri Paesi non c’è. Per fare un cambio di bandiera, da noi si è costretti ad aspettare 6-7 giorni. E solo la bandiera italiana prevede che, per determinati tipi d’ispezione, l’armatore debba organizzare e pagare le trasferte all’estero di funzionari delle capitanerie o del Mise. Per fortuna, ora abbiamo ottenuto la promessa, dal Comando generale della Guardia costiera, che, a breve, ci sarà la possibilità di delegare all’ente di classifica della nave anche le verifiche ispettive che oggi vengono fatte solo da personale italiano che si muove in trasferta. Questo allevierà un onere economico».