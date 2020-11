Conformità, precauzioni: i passaggi-chiave per accedere al Superbonus L’agevolazione fiscale varata per il miglioramento energetico e antisismico conviene a privati, appaltatori e banche. A patto di soddisfare alcune condizioni e criteri precisi. Ecco quali. di Alessandro Dragonetti*

Conformità urbanistica degli edifici, attenzione ai dettagli contrattuali. Privati, imprese e banche: conviene a tutti il Superbonus del 110% varato all’articolo 119 con il Dl 34/2020 (poi convertito con Legge 77/2020, n. 77). Ma per accedere – con successo – al beneficio è essenziale che le parti gestiscano correttamente alcuni passaggi importanti.

La misura, infatti, ha introdotto agevolazioni fiscali che prevedono la possibilità – con esclusivo riferimento a specifici interventi di miglioramento energetico ed antisismico, di elevare la percentuale di detrazione fino ad una percentuale del 110% delle spese sostenute.

Gli interessi di privati, imprese e banche

Tale norma, conosciuta come Superbonus 110%, sta da mesi alimentando l’interesse dei privati, inclusi i condomini, delle imprese edili e delle banche. Infatti i privati sono stuzzicati, in questa fase molto critica della nostra economia, dalla possibilità di svecchiare, ad un costo irrisorio, gli immobili di proprietà (vero asset delle famiglie italiane). Situazione, questa, che consentirebbe di controbilanciare l’abbassamento delle quotazioni immobiliari dell’ultimo periodo.

Le imprese sono attratte dalla possibilità di aggiudicarsi appalti in un momento difficile come quello che stiamo attraversando. Il particolare meccanismo previsto dalla norma consente, peraltro, alle imprese di poter considerare tali appalti come opere a basso rischio creditizio.

Le banche, da ultimo, sono interessate dalla norma su due fronti: l’acquisto dei crediti che si sono determinati per effetto del super bonus e l’erogazione dei finanziamenti necessari per il completamento delle opere edili.

Le criticità

Ciò premesso, esistono, a tutt’oggi, alcuni aspetti che meritano di essere attentamente valutati e gestiti in ciascuno dei tre ambiti.I privati, infatti, devono porre molta attenzione sia all’ambito urbanistico relativo all’immobile sul quale intendono avvalersi dell’incentivo, che alla propria fiscalità. Con riferimento al primo aspetto si ricorda che la non conformità dell'immobile rispetto alle risultanze urbanistiche, potrebbe avere un impatto devastante sul processo in quanto, in taluni casi, determinerebbe la decadenza dal diritto alla fruizione del beneficio fiscale. Non solo, la non corretta gestione delle tematiche urbanistiche, potrebbe pregiudicare il diritto al bonus per carenza del conseguimento di una delle condizioni essenziali (ad esempio, il mancato raggiungimento della soglia di miglioramento di due classi energetiche nel caso degli interventi cosiddetti di cappotto termico).



Sul questione fiscale si segnala la necessità di operare un’adeguata verifica della propria capacità reddituale ad assorbire (in termini di imposta generata) i crediti derivanti dalla fruizione del Superbonus. Tante sono, infatti, le variabili che si rilevano in tale contesto (in primis la previsione dei redditi futuri).Sempre a proposito della variabile fiscale si evidenzia la necessità di adottare adeguate precauzioni a livello contrattuale in sede di definizione degli accordi con l’appaltatore nel caso in cui oggetto delle opere non siano esclusivamente lavori qualificanti (come trainanti e trainati) ai fini della normativa.

Non infrequenti sono, infatti, i casi in cui unitamente alla realizzazione di interventi qualificanti ai sensi della normativa sul Superbonus 110%, l’appaltante (privato e/o condominio) decida di effettuare anche altre opere non rientranti in tale disciplina. In tale contesto si determina la necessità di operare un’adeguata distinzione, anche in sede di fatturazione e di pagamento dei corrispettivi, delle singole opere (magari incluse, per esigenze contrattuali e/o amministrative, in un unico contratto di appalto). Questa distinzione dovrebbe, altresì, estendersi alla precisa allocazione delle spese accessorie rispetto alle due categorie di opere (incluse ed escluse dall’agevolazione) così da consentirne una puntuale identificazione in caso di successiva verifica, evitando il rischio di future contestazioni. Ciò rende evidente la necessità di porre la massima attenzione nella gestione dei rapporti (contrattuali) con i professionisti chiamati ad assistere tecnicamente il cliente.