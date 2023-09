Sala: «Basta pensare alle europee». Schlein: «Proseguiamo insieme col salario minimo»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha parlato per primo dal palco della festa del Pd nell’area storica dell’ex macello di via Molise a Milano, ha aperto la serata con la voce del «padre» esperto. «Do solo dei consigli al centrosinistra, me lo posso permettere vista l’età. Quello che si fa a Milano è politico e tecnico al tempo stesso, penso sia utile un confronto con noi, anche se non sempre è stato così, anche se non sempre la politica milanese è stata premiata, anche dal Pd».

Non è stato un dialogo dunque, come atteso, ma quasi due “monologhi”: prima il sindaco, poi la segretaria. Ma da Sala sono arrivate comunque le critiche, in partenza. «Parto dalle europee: il dibattito è da Champion league, pochi i programmi. Consiglio alla segretaria del Pd di ragionare in casa sua. Si parla solo di candidature nel centrosinistra»

Inoltre Sala spiega che l’andamento delle europee non può essere un esame o un voto «né per il Pd né per governo». Ma poi sottolinea, tra gli applausi, che «non dobbiamo accontentarci di stare anche all’opposizione, ma bisogna essere assatanati nel voler vincere».

Sì da parte di Sala al salario minimo («visto che io vengo dal mondo del lavoro e posso sapere cosa e quali siano i problemi»), ma «no al referendum contro jobs act».

E sulla questione dei minori non accompagnati Sala spiega che «bisogna fare un bagno di realtà: l’arresto per i minori non serve. Se a Milano li mettessi al Beccaria, al di là del giusto e dello sbagliato, mi chiedo a cosa servirebbe. Gli interventi che servono sono diversi. Servono più investimenti. I minori non accompagnati sono oltre 20mila in Italia e 1.500 solo a Milano. Non è l’arresto che serve con questi numeri, considerando che anche le carceri sono affollate».