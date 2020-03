Congedi famigliari, sostegno al reddito, stop a fisco e contributi: cosa c’è nel decretone anti coronavirus Dopo la prima sospensione una proroga lunga non per filiere ma per fatturato. Credito d’imposta per autonomi che svolgono l’attività in affitto. Sconti alle donazioni per l’emergenza. Lega contro il rinvio delle nomine di Marco Mobili

Congelati per l’emergenza coronavirus tutti versamenti di imposte e contributi del 16 marzo almeno per una settimana. Fatta chiarezza sulle deleghe di pagamento da riscrivere e salvare scatterà una proroga lunga dei versamenti di Iva, ritenute e contributi sulla base del fatturato e non più solo per alcune filiere. Sul tavolo anche bonus fiscali per le donazioni in favore dell’emergenza sanitaria e per gli autonomi che svolgono la loro attività in affitto. Si potrebbe chiudere così il capitolo fiscale del decreto legge di sostegno a imprese, famiglie e lavoratori rinviato a più riprese e atteso per oggi in Cdm.

Cosa c’è nel decretone anti coronavirus

Una messa a punto complicata quella delle misure d’urgenza per far fronte alla crisi economica che ormai corre di pari passo con quella sanitaria. E proprio il primo capitolo del Dl sarà dedicato alla sanità con le misure per le assunzioni di medici, infermieri e personale specializzato, nonché per per aprire alla requisizione di immobili e presidi sanitari per fronteggiare l’emergenza.

Coronavirus, le incognite del decreto con gli aiuti alle famiglie

Sostegno al reddito, congedi parentali, bollette

L’altro capitolo è quello del sostegno al reddito con la Cigs per tutti i settori in difficoltà e per tutto il territorio nazionale. Un capitolo particolarmente complesso e oneroso che dovrebbe richiedere ben 5 dei 15-16 miliardi che il Governo intende mettere in campo per sostenere lavoratori e imprese, sia piccole che grandi.

Per le famiglie arrivano i congedi familiari per i lavoratori che hanno i figli a casa e in alternativa un voucher per ripagare i costi sostenuti per le babysitter. Un aiuto, ma il conto salato ne determinerà la portata, potrebbe arrivare sul fronte delle bollette. Ci sono anche le misure concordate con il mondo bancario, la Banca d’Italia e la Cdp per una moratoria generalizzata, ma pur sempre a richiesta, di mutui, prestiti e finanziamenti.

Sospensione dei versamenti per le imprese

L’obiettivo di garantire la liquidità alle imprese passa anche con la sospensione dei versamenti di imposte e contributi. Una sospensione arrivata in ritardo rispetto alla vita professionale di imprese e consulenti che nella giornata di venerdì hanno atteso fino alle 19 di sera prima di apprendere da un comunicato stampa della sospensione dei pagamenti previsti per domani. Dunque, non dovrà essere effettuato nessun versamento di ritenute dei lavoratori dipendenti, autonomi, Iva, accise, nonché contributi previdenziali e quelli Inail per gli infortuni sul lavoro.