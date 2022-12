Congedo parentale all’80% verso l’estensione ai padri. Giro di vite su regole e sanzioni

Nel restyling voluto dal governo Draghi è aumentato, anche se di poco, il numero di giorni di congedo obbligatorio per i padri in questo caso, ovviamente, retribuito al 100%: da 7 giorni si è passati a 10 che diventano 20 in caso di parto gemellare. I congedi per i papà possono essere usufruiti a partire dai 2 mesi prima la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla nascita. Può essere fruito in via frazionata e in concomitanza con il congedo della neomamma.

Multe per le violazioni

Tra le novità su questo fronte è di questi giorni la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (n.2414/2022) che rimette in file le regole per i datori di lavoro mettendo nero su bianco procedure e sanzioni in caso di rifiuto. «Il datore di lavoro - recita il documento - è tenuto al riconoscimento del congedo richiesto dal lavoratore – da ciò la sua obbligatorietà – nei modi previsti dal comma 6 dello stesso 27-bis (comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni in cui si intende fruire del congedo, anche attraverso “l'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze”, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto e fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva)».

Il preavviso di 5 giorni

In sostanza il padre che vuole assentarsi dal lavoro per occuparsi della famiglia deve darne comunicazione scritta con un preavviso di 5 giorni, preavviso che il datore è tenuto ad accogliere pena una sanzione, come stabilita dalla norma, che va da 516 a 2582 euro. Il giro di vite sulle procedure non lascia dubbi. E dice a chiare lettere che «non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva». Tutti avvisati.