Congedo parentale indennizzato fino a 12 anni, ok del Cdm

Entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo paternità obbligatorio di 10 giorni, aumenta da 6 a 12 anni l’età dei figli per cui si può usufruire del congedo parentale, viene esteso il diritto all’indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. Sono alcuni dei contenuti dei due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee, approvati dal Cdm su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando

Il ministero del Lavoro sottolinea come si tratti «di due provvedimenti che estendono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro».

Priorità per genitori di figli under 12 per smart working

Nelllo schema di decreto legislativo approvato oggi dal Governo nel recepimento di una direttiva Ue è previsto anche che i genitori con figli fino a 12 anni avranno priorità nell’accesso al lavoro agile. «I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità». La stessa priorità è riconosciuta ai caregiver.



Orlando: congedo parentale indennizzato fino a 12 anni

Il Governo ha approvato due schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee che «estendono i diritti dei lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro» ha fatto sapere il ministro del Lavoro, Andrea Orlando con una nota nella quale sottolinea che tra le norme c’è l’aumento del limite di età da 6 a 12 anni del figlio per il quale si può chiedere il congedo parentale parzialmente indennizzato. Inoltre i mesi di congedo parentale coperto da indennità (30% della retribuzione) sono aumentati da sei a nove in totale.