Congedo parentale straordinario fino al 31 agosto: 30 giorni per chi ha figli fino a 12 anni

Il congedo spetta anche per i figli di età compresa tra 12 e 16 anni ma in tal caso non è prevista l’erogazione dell’indennità economica (né il riconoscimento della contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici). In quest'ultimo caso è fatto divieto per il datore di lavoro di procedere al licenziamento del genitore assente con garanzia della conservazione del posto di lavoro.

Quanto dura il congedo



La durata del congedo, con l'entrata in vigore del decreto Rilancio passa a 30 giorni dagli iniziali 15 e la fruizione, nella circolare Inps dell’8 luglio indicata al 31 luglio 2020, andrà avanti un mese in più, fino al 31 agosto. Una estensione importante perché, nei giorni di lockdown, molti genitori hanno dovuto smaltire le ferie pregresse e ora sono nell’impossibilità di fruirne.

Resta confermato, inoltre, che la fruizione del congedo spetta in via alternativa da uno solo dei genitori per nucleo familiare, a patto che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di altri sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa (cassa integrazione ad esempio) o disoccupato o non lavoratore.

Nel caso di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado ospitati in centri diurni di assistenza, il congedo spetta ai genitori, anche affidatari, lavoratori (dipendenti o autonomi o parasubordinati) a prescindere dall'età del figlio.

Come richiedere il congedo straordinario



Bisogna presentare un’apposita domanda all'Inps attraverso il sito ufficiale dell’Istituto, in modalità telematica.