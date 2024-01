Congedo di paternità da 10 giorni a 5 mesi (e paritario con le madri): ecco la proposta unitaria delle opposizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dopo il salario minimo, è il congedo paritario di madri e padri il fronte che, al rientro dalle feste natalizie, potrebbe tornare ad unire le opposizioni in Parlamento. La sfida all’ultimo voto tra Pd e M5S in vista delle Europee non ferma la ricerca di elementi concreti su cui costruire, a partire dalle Aule, un’alternativa di governo: si partirà, dunque, da tavoli ad hoc per approdare, forse, ad una proposta unitaria anche su questo tema.

Cgil: l’occupazione delle donne preoccupa

Pronta ad alzare la voce la Cgil, secondo la quale «è arrivato il momento di introdurre un congedo obbligatorio di paternità paritario. L’Italia ha scelto dieci giorni - sottolinea la segretaria confederale Lara Ghiglione - a differenza delle sedici settimane della Spagna. È evidente che questi pochi giorni non potranno fare la differenza per la piena condivisione delle responsabilità famigliari e per contrastare efficacemente la discriminazione in entrata nel mondo del lavoro, di cui le donne sono ancora vittime».

Uno spiraglio anche nella maggioranza

Il M5S, con la senatrice Alessandra Maiorino, ricorda l’impegno sin dalla scorsa legislatura e ora auspica una convergenza con le altre forze di opposizione per portare avanti una proposta che «farebbe fare all’Italia un passo avanti decisivo equiparando madri e padri nel lavoro di cura». E la porta del Pd è spalancata: «Penso sia una di quelle cosa che possiamo mettere al centro di un lavoro comune. Una proposta di legge unitaria? Noi siamo sempre disponibili», risponde la responsabile Pari opportunità Cecilia D’Elia. I pentastellati vedono uno spiraglio anche nella maggioranza, sottolineando l’approvazione a Palazzo Madama di un odg alla manovra che, spiegano, prevede «di potenziare il congedo di paternità fino ad una completa equiparazione tra i genitori».

Pd, M5S e +Europa pronti a partire

A fine anno, per i dem a perorare la causa del «congedo paritario di cinque mesi per entrambi i genitori» è stata la stessa segretaria Elly Schlein nell’Aula della Camera. E D’Elia rilancia: «Ad oggi ci sono solo dieci giorni di congedo di paternità, l’obiettivo è arrivare a cinque mesi. Anche per abbattere il pregiudizio sull’occupazione delle donne che vanno in maternità - afferma -. Sono oltre 40mila le donne che rinunciano al lavoro perché non riescono a conciliare la maternità con il lavoro. E questo non è un loro problema privato, bensì un tema di condivisione nel lavoro di cura». Per la capogruppo dell’Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Luana Zanella, «sarebbe significativo lavorare insieme su questo tema, è uno degli argomenti decisivi anche per favorire l’occupazione femminile e per adeguarsi agli standard europei. Ormai è una necessità e non una gentile concessione del governo di turno». Ci sta anche Riccardo Magi, segretario di +Europa: «Bene discutere e convergere su questo genere di proposte, misure concrete a favore di famiglie e giovani al di là della retorica - sostiene -. Per noi era un obiettivo del programma elettorale: un congedo parentale obbligatorio iniziale per entrambi i genitori più un congedo facoltativo».

La linea di Azione

Più articolata la posizione di Azione, con l’ex ministra Elena Bonetti (Az-Per) che chiarisce: «Ai tavoli ci si siede sempre, ma qui non si inizia da zero. L’interlocuzione si deve basare su una premessa: il Family Act prevede all’articolo 3 l’aumento del congedo obbligatorio di paternità e la promozione di congedi paritari. Una legge votata anche da Lega e FI. Il governo deve mantenere gli impegni».