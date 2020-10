Congelato il bando per potenziare l’offerta turistica

Le argomentazioni di Nino Spirlì sono di natura apparentemente più concettuale e si soffermano sulla definizione di borgo. Per l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, costituisce un borgo qualunque insediamento storico a prescindere dall’estensione del comune di appartenenza, per il valore della sua dimensione culturale, immateriale e identitaria. L’attuale vicepresidente della giunta regionale ne considera le caratteristiche territoriali, l'economia e la memoria storica. «Individueremo e classificheremo i borghi della Calabria, che non potranno essere più di 40 se intendiamo per borghi luoghi e comunità che esprimano un'atmosfera così particolare da indurre altri ad abitarli, piccoli centri con una tradizione artigianale e artistica che li rendano attrattivi per i turisti e di richiamo per tutto il territorio». E se per i comuni le procedure si chiuderanno nel giro di un mese, come preannuncia Spirlì, per il bando dei privati si dovrà attendere la nuova classificazione. «Anche perché i fondi stati spostati e sono disponili solo sulla carta».

Mario Oliverio sottolinea che il bando aveva una portata più vasta, prevedendo un nuovo approccio ai territori, che partiva dal «consumo del suolo zero, inglobando la valorizzazione dei parchi, la riqualificazione dei servizi e il recupero delle identità locali». Per Domenico Schiava, urbanista, ex dirigente del dipartimento regionale, congelare definitivamente il bando per i privati compromette occasioni future come quelle rappresentate dal Recovery Fund.