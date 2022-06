Congestione dei terminal e noli alle stelle ma i porti italiani crescono

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Gravi criticità nella gestione delle supply chain globali, un’impennata dei noli che non accenna ad arrestarsi, problemi di congestione portuale, particolarmente avvertiti nei terminal del Nord Europa, che rendono meno affidabili i servizi di linea.

Sono solo alcuni dei problemi cui deve far fronte, ogni giorno, il mondo dei porti italiani, che deve confrontarsi con la nuova realtà nata nel post pandemia e con la guerra tra Russia e Ucraina. Ciò nonostante, i porti italiani crescono, segnando complessivamente, nel primo trimestre del 2022, +6,5% quanto a flussi di merci e +9,7% per i container (misurati in teu, unità pari a un contenitore da 20 piedi), rispetto a gennaio-marzo 2021.

Loading...

Eventi imprevedibili

Questi temi sono stati affrontati nel corso dell’assemblea di Assoporti (la prima in presenza dopo l’emergenza Covid), durante la quale è stato divulgato anche un report di Srm, il centro ricerche di Intesa Sanpaolo, che ha aiutato a fare il punto sulla situazione delle banchine in Italia e nel mondo.

«Come già accaduto durante le varie fasi della pandemia - ha detto Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, il conflitto in atto, che va condannato, ci mette di fronte all’imprevedibilità degli eventi e come questi possano modificare lo scenario in cui operiamo in maniera del tutto improvvisa».

Come si legge nello studio di Srm, in effetti, a gennaio 2022 si prevedeva che il Pil mondiale crescesse del 4,4% ma ad aprile, dopo l’invasione russa in Ucraina, la percentuale si è ridotta al 3,6%. Le previsioni per il commercio internazionale si ridimensionano da un +6% a un +5% e l’inflazione sale da 3,87% a 7,4%.