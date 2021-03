Congo, italiano arrestato insieme ad altri due uomini d’affari. La moglie: «Scioccata»

3' di lettura

La vicenda ha assunto i contorni di un giallo. Perché da venerdì scorso, giorno di questo misterioso arresto, le autorità della Repubblica democratica del Congo non hanno rilasciato alcuna informazione.

I tre uomini arrestati

Tre uomini d'affari, tra cui un cittadino italiano, sono stati arrestati venerdì mattina dalle autorità congolesi mentre si trovavano all'aeroporto di Lubumbashi, capitale della provincia sudorientale dell'Haut Katanga. Si tratta di Alexander Zingman, businessman con passaporto americano, bielorusso, presidente e fondatore della società bielorussa AFTrade, del suo collega Oleg Vodchits e il businessman italiano Paolo Persico, di Milano secondo le prima informazioni.

La moglie di Persico: scioccata

Raggiunta telefonicamente a Dubai Leen Persico, la moglie di Paolo Persico, ha raccontato gli ultimi concitati giorni. «L'ultima volta che ho sentito mio marito è stata venerdi scorso alle sei del mattino. Doveva imbarcarsi anche lui per Harare. Da allora non ho più avuto notizie. Sono molto scioccata. Non dormo da quatto giorni».

Persico, chimico specializzato nel settore fertilizzanti, vive tra Johannesburg e Dubai e collabora con Af Trade e, sembra, il gruppo Kemex. «Non era certo la prima volta che mio marito andava in Congo Rdc. È una persona molto corretta e onesta. Sono stata informata che oggi (lunedì, ndr) l'ambasciata italiana ha stabilito contatti con mio marito».



Contattato via Zoom dal Sole 24 Ore Henadzi Mosesau, direttore dell'ufficio di rappresentanza in Bielorussia di Af Trade Dmcc ha così spiegato quanto avvenuto. «Mr Zingaman aveva effettuato degli incontri con dei partner locali nella citta di Lubumbashi. Terminati gli incontri, giunto in aeroporto stava per imbarcarsi alla volta di Harare, quando gli è stato confiscato il passaporto e messo in una stanza insieme ai suoi due colleghi per diverse ore senza potersi sedere, senza acqua, senza contatti con l'esterno».

«Nonostante numerosi tentativi effettuati per conoscere il loro stato di salute da parte dalle famiglie, da Af Trade così come da indagini del consolato dello Zimbabwe e degli Stati Uniti – ha continuato Henadzi Mosesau, da venerdì non c'è stato finora alcun segno di vita. Non è stato emesso alcun ordine di arresto ufficiale. Né è stata data dalle autorità alcuna spiegazione di questa vicenda».