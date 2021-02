«Tentativo di rapimento»: uccisi in Congo l’ambasciatore italiano e un carabiniere. Morto anche l’autista Luca Attanasio viaggiava in un convoglio dell’Onu che è finito sotto attacco nella zona a est del paese africano. Il ministro degli Esteri Di Maio: faremo ogni sforzo per fare luce

Luca Attanasio viaggiava in un convoglio dell’Onu che è finito sotto attacco nella zona a est del paese africano. Il ministro degli Esteri Di Maio: faremo ogni sforzo per fare luce

L’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, 43 anni, e un carabiniere (Vittorio Iacovacci, 30 anni) sono morti a seguito di un attacco all’auto su cui viaggiavano nella provincia orientale del Nord-Kivu, a quasi 2.500 chilometri dalla capitale Kinshasa. La vettura faceva parte di un convoglio della Monusco, la missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nel Paese. Morto anche l’autista.

L’ambasciatore è morto dopo essere stato ferito da colpi d’arma da fuoco all’addome ed è arrivato all’ospedale di Goma in condizioni critiche. Poco dopo la diffusione della notizia, la Farnesina ha confermato il decesso «con profondio dolore». L’attacco, rivelano i ranger del Parco nazionale dei Virunga citati da vari media, sarebbe stato un tentativo di rapimento. Sono molti i gruppi armati che operano nella zona dei monti Virunga, fra Congo, Ruanda e Uganda, e spesso prendono di mira i ranger del parco, famoso per i gorilla di montagna.

L’Ambasciatore italiano del Congo Luca Attanasio (Epa)

Media locali: l’obiettivo era proprio l’ambasciatore

Il sito congolese Actualite.cd, citando “alcune fonti” scrive che «gli autori dell'attacco avrebbero avuto come obiettivo principale proprio il diplomatico italiano». L’imboscata è avvenuta »nei pressi di Goma (Nord-Kivu) nel territorio di Nyiragongo», precisa il sito riferendo che “sono intervenute le Fardc”, ossia le Forze Armate della Repubblica Democratica del Congo, “e le guardie del Parco nazionale dei Virunga”.

Giovane diplomatico

L’ambasciatore Luca Attanasio era nato a Saronno, in provincia di Varese, ed era sposato con Zakia Seddiki, fondatrice e presidente dell'associazione umanitaria Mama Sofia a sostegno delle donne in Africa. Padre di tre bimbe, con la moglie lo scorso ottobre aveva ricevuto il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace. Laureato alla Bocconi con il massimo dei voti, aveva intrapreso la carriera diplomatica dopo una prima esperienza aziendale ricoprendo diversi incarichi, prima all’Ambasciata d’Italia a Berna (2006-2010), poi console generale reggente a Casablanca, in Marocco (2010-2013). Dopo essere rientrato nel 2013 alla Farnesina, come Capo Segreteria della direzione generale per la mondializzazione e gli affari globali, era tornato nel 2015 in Africa quale primo consigliere presso l'ambasciata d'Italia ad Abuja, in Nigeria. Dal 5 settembre 2017 era capo missione a Kinshasa, nella Repubblica democratica del Congo, dove era stato riconfermato in qualità di Ambasciatore straordinario plenipotenziario accreditato.

Iacovacci era originario di Sonnino in provincia di Latina e si trovava nel paese africano dal settembre 2020. Il carabiniere era effettivo dal 2016 al 13esimo Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia con sede a Gorizia ed era specializzato nelle missioni all’estero.