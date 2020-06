Congressi, fiere e discoteche: ecco le nuove linee guida regionali Sul fronte congressi, nel rispetto della privacy, va promosso un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Nelle discoteche si torna a ballare solo all’aperto ed è vietata la consumazione di bevande al banco di Andrea Gagliardi

Sul fronte congressi, nel rispetto della privacy, va promosso un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Nelle discoteche si torna a ballare solo all’aperto ed è vietata la consumazione di bevande al banco

3' di lettura

Congressi, fiere, cerimonie, ma anche discoteche e campi estivi per bambini: sono alcuni dei settori per i quali la Conferenza delle Regioni è tornata ad aggiornare le linee guida per consentire la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative.

Mascherine per chi partecipa ai congressi

Per quanto riguarda convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali, vanno riorganizzati gli spazi, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Va promosso l'utilizzo di tecnologie digitali per automatizzare il sistema di prenotazione, la compilazione di modulistica e il sistema di

registrazione degli ingressi e nel rispetto della privacy un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C. Nelle sale convegno, l’occupazione dei posti a sedere va organizzata per favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro. Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina per tutta la durata delle attività

▪

Nelle fiere guanti monouso per toccare il materiale

Per quanto riguarda sagre e fiere, nel caso di acquisti con manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani. In alternativa, dovranno essere messi

a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente. Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un

metro. Anche in questo caso, in considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina. Stesso obbligo anche per gli operatori addetti alle attività a contatto con il pubblico

Nelle discoteche si balla solo all’aperto

Si torna a ballare solo all’aperto, in spazi esterni come giardini e terrazze ed è vietata la consumazione di bevande al banco. Lo prevedono le linee guida delle regioni per le discoteche, dove vale il divieto di assembramento ed è prevista la separazione di almeno 1 metro nel locale e di almeno 2 metri nella pista da ballo. Sulla base di queste limitazioni ogni locale è tenuto a rimodulare la capienza massima, utilizzando nel caso anche contapersone per monitorare gli accessi. Anche in questo caso va garantito, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line, per evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

Spazi esterni per le cerimonie



Anche nel caso delle cerimonie è preferibile l'uso di spazi esterni. Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni, qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con

prodotti confezionati in monodose.

Aree giochi per bambini



Decisiva la riorganizzazione degli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l'accesso in modo ordinato ed evitare assembramenti. La mascherina deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Per i campi estivi sarà necessario favorire la composizione di gruppi di bambini il più possibile stabile nel tempo, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori. ▪