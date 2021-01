Congresso Usa, cosa rischia Trump tra impeachment e rimozione immediata Il presidente uscente assicura una «transizione ordinata». Resta il dibattito sulle sue responsabilità morali. E i deputati democratici preparano un dossier di Marco Valsania

Irruzione al Congresso dei seguaci di Trump che sfidano la polizia

È stato un assalto senza precedenti al Congresso americano. L’irruzione d’una folla di sostenitori estremisti di Donald Trump, che si è conclusa con atti di vandalismo, violenza, quattro vittime e 52 arresti. Un dramma che ha temporaneamente visto i manifestanti occupare Camera e Senato forzando la loro evacuazione e frenando per alcune ore la certificazione dell’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca. La sessione a camere congiunte è poi ripresa per completare i lavori. Ma l’eredità della violenza rimane al di là del sangue che ha macchiato i corridoi del Parlamento, dei vetri rotti e dell’invasione di una cruciale istituzione democratica.

Biden subentrerà solo il 20 gennaio

L’interrogativo immediato è che cosa accadrà adesso alla leadership del Paese. A cominciare da Donald Trump, che ha istigato senza mai denunciarla quella che è stata definita come «un’insurrezione» da parte di «terroristi domestici». Il presidente uscente, messo nell’angolo da gran parte dell’establishment repubblicano, nella mattinata di venerdì 7 gennaio ha diffuso una nota che assicura una «transizione ordinata», pur ribadendo di aver subito un furto con la mancata elezione. Resta il fatto che le sue azioni appaiono più imprevedibili e pericolose che mai da qui al 20 gennaio, quando Biden verrà inaugurato. E che questo stato di cose tiene in ansia l’elite politica del Paese. Perché Trump fino al 20 gennaio manterrà nei fatti tutti i grandi poteri della Presidenza americana.

Dimissioni dopo l’isolamento

Trump potrebbe essere spinto a dimettersi con la minaccia di totale isolamento e di una eventuale rimozione. È un’ipotesi nata dalla scoperta, da parte del New York Times, che è stato in realtà il vicepresidente Mike Pence ad autorizzare la mobilitazione della Guardia Nazionale a Washington per confrontare i dimostranti. Vale a dire che è già Pence a cercare di svolgere le funzioni di presidente. Hanno nel frattempo cominciato a fioccare le dimissioni di esponenti dellìamministrazione uscente che potrebbero aumentare le pressioni su Trump per una fuoriuscita. Tra loro, il vice consigliere per la sicurezza nazionale Matt Pottinger e il chief of staff della First Lady Melania. Ma sta considerando una fuga il Segretario ai Trasporti Elaine Chao, moglie del leader repubblicano al Senato Mitch McConnell. Come anche il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brian.

Il 25esimo Emendamento

Nel caso venga invece scelta o si riveli necessaria senza indugi la strada di una cacciata forzata, è il 25esimo Emendamento della Costituzione a governare questa procedura, passando i poteri, almeno temporaneamente, al vicepresidente che diventa presidente ad interim. In assenza di un’uscita di scena volontaria, il vicepresidente e una maggioranza del gabinetto di governo possono decidere che il presidente non è in grado di «espletare i poteri e doveri del suo ufficio» e lo comunicano formalmente ai vertici del Senato. Qualora il presidente rivendicasse in seguito un ritorno dei poteri, il vice e la maggioranza del gabinetto possono opporsi e lo scontro viene risolto da un voto del Congresso che per bocciare il presidente ha bisogno di una maggioranza di due terzi in entrambe le camere.

Adottato dopo Kennedy e mai usato

L’emendamento fu adottato tra il 1965 e il 1967 in risposta al trauma e alla confusione sui passaggi di poteri in seguito all’assassinio di John F. Kennedy nel 1963. Non è mai stato usato per cacciare in modo permanente e forzato un presidente, al più invocato volontariamente per brevi assenze legate a interventi chirurgici da Ronald Reagan e George W. Bush. A invocarlo sono adesso anche ambienti di business: l’associazione delle imprese manifatturiere Nam lo ha citato apertamente in risposta ai fatti di mercoledì, chiedendo a Pence di «considerarlo seriamente per preservare la democrazia». Il dubbio è che al governo oggi siano però rimasti solo fedelissimi di Trump, incapaci di prendere posizione contro di lui anche in questo frangente.