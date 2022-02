Coniugare efficienza energetica e sostenibilità ambientale grazie a soluzione ibride

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il contrasto al cambiamento climatico, in particolare tramite la riduzione delle emissioni di CO2, è da anni uno degli obiettivi dell'evoluzione normativa nel settore energetico, sostenuto anche dalla Commissione europea che ha fissato una serie di traguardi per ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto serra fino al 2050. In parallelo, l'emergenza sanitaria legata al COVID e la recente crisi energetica hanno aumentato la sensibilità anche da parte delle aziende che devono sia ridurre i propri costi energetici per competere sui mercati internazionali, sia includere la decarbonizzazione nei loro piani industriali, per rispondere alla domanda di sostenibilità da parte del mercato e delle regolazioni.



Una delle tecnologie fondamentali per ottenere eccellenti risultati in termini di efficienza energetica è la cogenerazione, tecnologia che resterà imprescindibile anche in un futuro. La decarbonizzazione, infatti, non rappresenta un obiettivo raggiungibile nel breve termine con rapide e semplici soluzioni ma è un percorso di medio/lunga durata che investe tutto il sistema produttivo e che richiede l'implementazione di soluzioni composite. Per ottenere risultati ottimali è necessario combinare e integrare diverse tecnologie in grado di ottenere benefici sia dal punto di vista dell'efficienza che da quello ambientale.

Una delle soluzioni più avanzate è Hybrid Energy Service™: la nuova soluzione per le aziende industriali ingegnerizzata da E.ON, uno dei principali operatori energetici internazionali presenti sul mercato italiano. Il sistema affianca alla cogenerazione, quote crescenti di energia rinnovabile, coniugando efficienza energetica e riduzione delle emissioni CO2.



I vantaggi di un'unica “cabina di regia”

Il segreto è armonizzare le varie tecnologie traendo il massimo beneficio dall'integrazione. Per questo è importante avere un'unica cabina di regia che sia in grado di gestire in modo ottimale fonti così diverse, non tutte “programmabili”, come quella solare. Grazie alla gestione armonizzata di E.ON dei diversi vettori energetici, inoltre, è possibile ad esempio dislocare un impianto fotovoltaico, dedicato al cliente, in zone geografiche che garantiscono un maggior irraggiamento, quindi con una produzione energetica maggiore, aumentando la quota di energia rinnovabile.



Da un punto di vista contrattuale, la soluzione Hybrid Energy Service™ è regolata dalla formula ESCo: nessun investimento da parte dell'azienda, semplicemente un contratto di servizio pluriennale (Power Purchase Agreement) per la fornitura di energia cogenerata on-site ed energia rinnovabile prodotta da impianti dedicati, sia on-site sia off-site. Rimane tutta a carico di E.ON la gestione dell'intero processo: dalla progettazione degli impianti alle autorizzazioni, dalla costruzione alla gestione operativa.



Una nuova strategia per il revamping: fotovoltaico abbinato a impianti di cogenerazione esistenti

La soluzione Hybrid Energy Service™ si applica efficacemente anche laddove la cogenerazione è già presente. E.ON può infatti valutare l'affiancamento di fotovoltaico o altre tecnologie rinnovabili a impianti di cogenerazione esistenti. Una nuova sfida da affrontare, che richiede un'analisi accurata dei consumi e degli obiettivi di sostenibilità che ogni azienda deve raggiungere, verso uno sviluppo sostenibile.



E.ON ha già realizzato soluzioni Hybrid Energy Service™ presso aziende di diversi settori tra cui Goglio, Friul Intagli, Barilla, Intercos, Q8, Bracco, Granarolo e molte altre sono in corso di implementazione nei prossimi mesi.

https://www.eon-energia.com/eon-business/industria/sostenibilita-industriale.html