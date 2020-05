Coniugare trasparenza e costi di Daniela Russo

La parola d’ordine di Mifid 3 è semplificazione. Per Giovanni De Mare, Head of Italy di AllianceBernstein, la consultazione promossa dalla Commissione europea sulla direttiva che regola i servizi finanziari deve proporsi di puntare alla trasparenza, ottimizzando il ricorso ai dati. A beneficiarne sarà anche il dialogo tra banker e asset manager.

Quali obiettivi si pone la consultazione sulla Mifid 2?

La direttiva europea puntava alla trasparenza ma ha generato un aggravio nella produzione di dati e report che si è tradotto in costi eccessivi e in una crescente difficoltà nella gestione dei rapporti con la clientela. Ora Mifid 3 vuole intervenire su tre aspetti: divulgazione e costi per il cliente finale, tutela e trasparenza per gli investitori, analisi degli obblighi per le pmi.

Come è cambiato, con la Mifid2,

il rapporto tra private banker e asset manager?

La prima distinzione da fare è sulla natura dell'asset manager, che può essere integrato o un fornitore esterno. In ogni caso, la relazione tra i due attori dovrebbe essere sinergica. Anche in questo contesto l'ottimizzazione della produzione di dati e informazioni diventa strategica. Un obiettivo che può essere raggiunto grazie a un percorso di approfondimento mirato, promosso dall'asset manager verso il private banker. È possibile, così, raggiungere l'obiettivo della trasparenza senza incidere sui costi per il cliente.